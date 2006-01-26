Я всего лишь хотел жить, 2006

Режиссер Миммо Калопрести изучил сотни документов на итальянском языке из архива фонда исторических видеоматериалов «Фонд Шоа», созданного Стивеном Спилбергом. Он выбрал 9 историй об итальянских гражданах, переживших депортацию и заключение в лагере смерти Освенцим. Эти пленки охватывают разные этапы их жизней: от момента введения расовых законов в Италии в 1938 году, бесполезных попыток бегства, депортации, отделения от семей, выживания в лагере, и до входа Красной Армии в Освенцим 27 января 1945 года — день, который итальянцы теперь называют «Днем памяти». Показ проходит при поддержке Центра Фонд Холокост.