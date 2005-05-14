Поцелуй навылет, 2005

Мошенник Гарри Локхарт и его напарник попадаются на краже в магазине игрушек. Спасаясь от стражей порядка, Гарри случайно оказывается на прослушивании в новый голливудский фильм. Впечатленные «игрой» мужчины, продюсеры тут же предлагают ему роль частного детектива. Чтобы Локхарт полностью вжился в образ, создатели знакомят его с настоящим детективом по имени Перри Ван Шрайк. Однажды во время прогулки Гарри и Перри становятся свидетелями преступления – двое неизвестных сталкивают в озеро автомобиль. Мало того, что бандиты их заметили, так еще и Перри, пытаясь спасти жертву, случайно ее убивает. Вскоре горе-коллеги узнают, что загадочное происшествие на озере как-то связано с Хармони Лэйн – первой любовью Гарри…
Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, симпатичный вор Гарри Локхарт случайно задевает сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы в детективный фильм. Продюсеру нравится его напористость, и он приглашает Гарри в Голливуд. Готовит Локхарта к кинопробе Перри ван Шрайк, настоящий сыщик, оказавшийся к тому же еще и гомосексуалистом. На роль главной героини претендует актриса Хармони Фэйт, с которой Гарри связывает общая любовь к детективным историям Джонни Госсамера. Однажды ночью Перри берет Гарри с собой на задание, и в итоге им приходится заняться расследованием убийства некоей женщины. Затем, как и в романе Госсамера, возникает еще одна детективная линия: сестра Хармони совершает самоубийство, которое, как выясняется, имеет прямое отношение к обнаруженному Перри и Гарри трупу.
Как интересно, в постах ни одного упоминания Р. Дауни . А через… Читать дальше…
Полный отстой!!!Я еще дожил жо конца,а вот мои други удалились после часа просмотра!!!
Ужасный фильм не о чем!
Не ходите,время и деньги… Читать дальше…