Поцелуй навылет, 2005

Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, симпатичный вор Гарри Локхарт случайно задевает сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы в детективный фильм. Продюсеру нравится его напористость, и он приглашает Гарри в Голливуд. Готовит Локхарта к кинопробе Перри ван Шрайк, настоящий сыщик, оказавшийся к тому же еще и гомосексуалистом. На роль главной героини претендует актриса Хармони Фэйт, с которой Гарри связывает общая любовь к детективным историям Джонни Госсамера. Однажды ночью Перри берет Гарри с собой на задание, и в итоге им приходится заняться расследованием убийства некоей женщины. Затем, как и в романе Госсамера, возникает еще одна детективная линия: сестра Хармони совершает самоубийство, которое, как выясняется, имеет прямое отношение к обнаруженному Перри и Гарри трупу.