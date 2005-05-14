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Поцелуй навылет Поцелуй навылет
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Kiss Kiss Bang Bang

Поцелуй навылет, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мошенник Гарри Локхарт и его напарник попадаются на краже в магазине игрушек. Спасаясь от стражей порядка, Гарри случайно оказывается на прослушивании в новый голливудский фильм. Впечатленные «игрой» мужчины, продюсеры тут же предлагают ему роль частного детектива. Чтобы Локхарт полностью вжился в образ, создатели знакомят его с настоящим детективом по имени Перри Ван Шрайк. Однажды во время прогулки Гарри и Перри становятся свидетелями преступления – двое неизвестных сталкивают в озеро автомобиль. Мало того, что бандиты их заметили, так еще и Перри, пытаясь спасти жертву, случайно ее убивает. Вскоре горе-коллеги узнают, что загадочное происшествие на озере как-то связано с Хармони Лэйн – первой любовью Гарри…

  • Создатель фильма Шейн Блэк долгое время занимался лишь написанием сценариев. «Поцелуй навылет» – его дебют в качестве режиссера. 
  • Изначально планировалось, что роль Гарри Локхарта исполнит создатель сериала «Чудаки» Джонни Ноксвилл. 
  • Оригинальное название фильма звучит как Kiss Kiss, Bang Bang – дословно это можно перевести как «Чмок-чмок, пиф-паф». Так в европейских странах на кинематографическом сленге называли картины о шпионах, где герои в основном то стреляют, то проводят время с красотками.

Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, симпатичный вор Гарри Локхарт случайно задевает сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы в детективный фильм. Продюсеру нравится его напористость, и он приглашает Гарри в Голливуд. Готовит Локхарта к кинопробе Перри ван Шрайк, настоящий сыщик, оказавшийся к тому же еще и гомосексуалистом. На роль главной героини претендует актриса Хармони Фэйт, с которой Гарри связывает общая любовь к детективным историям Джонни Госсамера. Однажды ночью Перри берет Гарри с собой на задание, и в итоге им приходится заняться расследованием убийства некоей женщины. Затем, как и в романе Госсамера, возникает еще одна детективная линия: сестра Хармони совершает самоубийство, которое, как выясняется, имеет прямое отношение к обнаруженному Перри и Гарри трупу.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 26 января 2006
Премьера в мире 14 мая 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Шейн Блэк
Шейн Блэк
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Дэш Михок
Джоэл Микаэели
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поцелуй навылет 4 постера
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Наша рецензия
Известный сценарист Шейн Блэк, автор «Смертельного оружия», «Последнего бойскаута» и «Долгого поцелуя на ночь», в «Поцелуе навылет», придуманном и срежиссированном им по мотивам романа Бретта Холлидея «Тела – там, где ты их найдешь», продолжил дело, начатое еще в «Последнем герое боевика». В обеих картинах зрителю представлено «кино про кино», снятое, если так можно выразиться, с двух сторон. То есть рассказ ведется, в общем-то, изнутри, как в обычном повествовании, но в решающих местах автор…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славный фильм. Выйди он сегодня, точно бы не затерялся и не смотрелся бы бледно.
Как интересно, в постах ни одного упоминания Р. Дауни . А через… Читать дальше…
Мимошел 2 апреля 2015, 12:51
Бред!!!
Полный отстой!!!Я еще дожил жо конца,а вот мои други удалились после часа просмотра!!!
Ужасный фильм не о чем!
Не ходите,время и деньги… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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