Возвращение, 2006

В рабочих районах на задворках Мадрида, где бок о бок с выходцами из различных уголков Испании живут колоритные представители разнообразных этнических групп, выстроены декорации к новой фантасмагорической комедии Педро Альмодовара. В фильме режиссер снова обращается к детским воспоминаниям о жизни своей семьи, исследуя самобытную культуру и парадоксальные традиции своего народа.

Красивая история, полная феерического сюрреализма и жесткой правды, о бабушке, матери и дочери, в поисках лучшей доли переехавших из испанской провинции Ла-Манча в Мадрид. Прекрасные испанки, яркие представительницы трех поколений горячего кастильского рода, под звуки жгучего латинского танго ищут свою судьбу и учатся презирать смерть.