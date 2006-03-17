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Возвращение, 2006

2006 / Испания
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
В рабочих районах на задворках Мадрида, где бок о бок с выходцами из различных уголков Испании живут колоритные представители разнообразных этнических групп, выстроены декорации к новой фантасмагорической комедии Педро Альмодовара. В фильме режиссер снова обращается к детским воспоминаниям о жизни своей семьи, исследуя самобытную культуру и парадоксальные традиции своего народа.

Красивая история, полная феерического сюрреализма и жесткой правды, о бабушке, матери и дочери, в поисках лучшей доли переехавших из испанской провинции Ла-Манча в Мадрид. Прекрасные испанки, яркие представительницы трех поколений горячего кастильского рода, под звуки жгучего латинского танго ищут свою судьбу и учатся презирать смерть.

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 июля 2006
Премьера в мире 17 марта 2006
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Лола Дуэньяс
Лола Дуэньяс
Бланка Портильо
Кармен Маура
Йоана Кобо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Возвращение 2 постера
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