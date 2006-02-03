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Постер фильма Огни городской окраины
6.5
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6.5

Огни городской окраины

, 2006
Laitakaupungin valot
Финляндия, Германия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Огни городской окраины
6.5

Причины посмотреть

О фильме

Фильм завершает трилогию, которую начали фильмы «Дрейфующие облака» и «Человек без прошлого». Первый фильм трилогии был о безработных, второй – о бездомных, а фильм «Огни городской окраины» – об одиночестве.

Жизнь порой жестока и несправедлива. Это на своем личном опыте проверил Койстинен, работающий охранником в торговом центре. Он ищет свое место в жизни, но все его мечты идут насмарку одна за другой. Коллеги, чиновники – все они раз за разом втаптывают в грязь бедолагу Койстинена. Еще и некие преступники, решили использовать его в своих корыстных целях. Ограбив ювелирный магазин, они подставляют нашего героя, сыграв заодно и на его чувствах. И теперь у Койстинена лишается всего – работы, свободы, надежды и желания жить.

В ролях

Мария Ярвенхелми
Mirja
Янне Хюютияйнен
Янне Хюютияйнен
Seppo Ilmari Koistinen
Мария Хайсканен
Aila
Илкка Койвула
Илкка Койвула
Lindholm
Sergei Doudko
Russian
Andrei Gennadiev
Russian
Артурас Поздняковас
Russian
Матти Оннисмаа
Shift Manager
Сулеви Пелтола
Foreman
Антти Рейни
Security Guard
Режиссер Аки Каурисмяки
Сценарист Аки Каурисмяки
Композитор Melrose
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Германия / Франция
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 14 октября 2006
Премьера в мире 3 февраля 2006
Дата выхода
2 ноября 2006 Россия Интерсинема
2 ноября 2006 Беларусь
7 мая 2010 Бразилия
2 ноября 2006 Казахстан
13 июня 2007 США
2 ноября 2006 Украина
3 февраля 2006 Финляндия
25 октября 2006 Франция TP
14 декабря 2006 Южная Корея 12
7 июля 2007 Япония
Бюджет €1 380 000
Сборы в мире $1 615 018
Производство Sputnik, Yleisradio (YLE), Pandora Filmproduktion
Другие названия
Laitakaupungin valot, Lights in the Dusk, Luces al atardecer, Lichter der Vorstadt, Ljus i skymningen, Svetla u sumraku, 薄暮之光, Äärelinna tuled, Külvárosi fények, Le luci della sera, Les lumières du faubourg, Ljós í húminu, Luzes na Escuridão, Luzes no Crepúsculo, Lys i skumringen, Lys i tusmørket, Światła o zmierzchu, Vartija, Yövartija, Φώτα στο σούρουπο, Огни городской окраины, 傍晚时的光, 暮色灯火, 暮色燈火, 街のあかり, 郊外的灯火, 黄昏中的灯光, Svetlá v súmraku, 황혼의 빛

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Обновлено 13 июня 2024

Цитаты

Mirja [Беспокоится, что Койстинен сдаст] Он сдаст. Расскажет им обо мне.
Lindholm Койстинен тебя никогда не подведёт. Он верен, как собака, сентиментальный дурак. Мой гений в том, что я это понимаю.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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