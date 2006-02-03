Жизнь порой жестока и несправедлива. Это на своем личном опыте проверил Койстинен, работающий охранником в торговом центре. Он ищет свое место в жизни, но все его мечты идут насмарку одна за другой. Коллеги, чиновники – все они раз за разом втаптывают в грязь бедолагу Койстинена. Еще и некие преступники, решили использовать его в своих корыстных целях. Ограбив ювелирный магазин, они подставляют нашего героя, сыграв заодно и на его чувствах. И теперь у Койстинена лишается всего – работы, свободы, надежды и желания жить.
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Завершающий кинотрилогию «о неудачниках» фильм финского режиссера Аки Каурисмяки рассказывает об одиночестве… Читать дальше…