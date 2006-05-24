Люди Икс. Последняя битва, 2006

В интервью в июне 2009 года Брайан Сингер признался, что сожалеет об отказе от режиссуры этого фильма в пользу “Возвращения Супермена”.

Келси Грэммер так хотел сыграть Зверя, что согласился на прослушивание. Это было его первое прослушивание за последние двадцать лет.

Из-за того что у Ребекки Ромейн (Мистик) и Джеймса Марсдена (Циклоп) была очень высокая занятость в других проектах, их роли были существенно сокращены.

Персонаж Ночного Змея должен был появиться в одной из сцен фильма. Алан Камминг был готов вернуться к своей роли, даже несмотря на долгий и сложный процесс нанесения грима. Однако эпизод с его появлением был настолько коротким, что его вырезали из сценария.

Холли Берри изначально не хотела возвращаться к роли Шторм, сославшись на отсутствие развития у ее персонажа в предыдущих фильмах и напряженные отношения с режиссером Брайаном Сингером. Однако после ухода Сингера и кассового провала фильма “Женщина-кошка”, в котором она сыграла главную роль, Берри согласилась вернуться, но при условии, что ее роль будет расширена. В результате Шторм заменяет Циклопа и профессора Ксавьера в качестве лидера команды Людей Икс.

Бюджет фильма составил 210 миллионов долларов, и в то время это был самый дорогой фильм в истории.

Предполагалось, что это будет последний фильм о Людях Икс с участием этого актерского состава, по аналогии с трилогиями франшизы «Звездные войны». Но в конце постпродакшна студия изменила решение, и режиссеру Бретту Ратнеру пришлось переснять и перемонтировать некоторые сцены, сделав финал более открытым. Но когда разработка четвертого фильма не увенчалась успехом, серию все-таки перезапустили фильмом “Люди Икс: Первый класс”.

Чтобы сделать свою игру более убедительной, сыгравшая Джин Грей актриса Фамке Янссен тщательно изучала тему диссоциативных расстройств и раздвоения личности.

По сценарию, у Колосса было гораздо большее экранного времени, в том числе за счет сцен боя с Джаггернаутом и Магнето. Но в ходе редактирования роль была почти полностью сокращена. Сцену сражения Колосса и Джаггернаута можно увидеть в фильме “Дэдпул 2”.

Режиссер Бретт Ратнер пригласил Эллен Пейдж на роли Китти Прайд после того, как увидел ее в фильме “Леденец”. Сначала Пейдж отказалась от участия, но после того, как Ратнер позвонил ей лично, приняла предложение.