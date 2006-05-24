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Люди Икс. Последняя битва Люди Икс. Последняя битва
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Люди Икс. Последняя битва, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

После победы над Страйкером сообществу мутантов и остальному человечеству удалось найти общий язык. Интересы мутантов теперь представлены на государственном уровне, а в исследовании их генома намечается прорыв — вот-вот будет изобретено лекарство, при помощи которого станет возможным полное излечение. Многие мутанты рады возможности вернуться к обычной жизни, но такое положение дел не устраивает Магнето, и он не намерен отказываться от власти, которую гарантируют сверхспособности. Он хочет положить конец научным исследованиям и собирает армию сторонников для осуществления своего плана.

Главным козырем в грядущем противостоянии может стать Феникс — переродившаяся в новом образе Джин Грей. Трагические события, случившиеся с ней во время прошлых сражений привели к пробуждению у нее новых способностей. Феникс — мутант последнего, пятого уровня, самый могущественный из всех живущих. Ее силы огромны, но она не может их контролировать, представляя опасность и для окружающих, и для самой себя. Профессор Ксавье пытается помочь бывшей ученице, но Магнето надеется переманить могущественно мутанта на свою сторону.

В интервью в июне 2009 года Брайан Сингер признался, что сожалеет об отказе от режиссуры этого фильма в пользу “Возвращения Супермена”.

Келси Грэммер так хотел сыграть Зверя, что согласился на прослушивание. Это было его первое прослушивание за последние двадцать лет.

Из-за того что у Ребекки Ромейн (Мистик) и Джеймса Марсдена (Циклоп) была очень высокая занятость в других проектах, их роли были существенно сокращены.

Персонаж Ночного Змея должен был появиться в одной из сцен фильма. Алан Камминг был готов вернуться к своей роли, даже несмотря на долгий и сложный процесс нанесения грима. Однако эпизод с его появлением был настолько коротким, что его вырезали из сценария.

Холли Берри изначально не хотела возвращаться к роли Шторм, сославшись на отсутствие развития у ее персонажа в предыдущих фильмах и напряженные отношения с режиссером Брайаном Сингером. Однако после ухода Сингера и кассового провала фильма “Женщина-кошка”, в котором она сыграла главную роль, Берри согласилась вернуться, но при условии, что ее роль будет расширена. В результате Шторм заменяет Циклопа и профессора Ксавьера в качестве лидера команды Людей Икс.

Бюджет фильма составил 210 миллионов долларов, и в то время это был самый дорогой фильм в истории.

Предполагалось, что это будет последний фильм о Людях Икс с участием этого актерского состава, по аналогии с трилогиями франшизы «Звездные войны». Но в конце постпродакшна студия изменила решение, и режиссеру Бретту Ратнеру пришлось переснять и перемонтировать некоторые сцены, сделав финал более открытым. Но когда разработка четвертого фильма не увенчалась успехом, серию все-таки перезапустили фильмом “Люди Икс: Первый класс”.

Чтобы сделать свою игру более убедительной, сыгравшая Джин Грей актриса Фамке Янссен тщательно изучала тему диссоциативных расстройств и раздвоения личности.

По сценарию, у Колосса было гораздо большее экранного времени, в том числе за счет сцен боя с Джаггернаутом и Магнето. Но в ходе редактирования роль была почти полностью сокращена. Сцену сражения Колосса и Джаггернаута можно увидеть в фильме “Дэдпул 2”.

Режиссер Бретт Ратнер пригласил Эллен Пейдж на роли Китти Прайд после того, как увидел ее в фильме “Леденец”. Сначала Пейдж отказалась от участия, но после того, как Ратнер позвонил ей лично, приняла предложение.

Людям Икс, во главе с профессором Чарльзом Ксавье, приходится вступить в битву с самой эволюцией в лице их воскресшего товарища по команде... Джин Грэй, возрожденная в облике Темного Феникса, представляет опасность не только для самой себя, но и для мутантов и для всей человеческой расы. А когда наконец найдено возможное лекарство – то, что может предотвратить генетические мутации – наступает время решающей битвы между Людьми Икс, Братством Магнето и человечеством.

7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 25 мая 2006
Премьера в мире 24 мая 2006
Возраст 16+
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Хью Джекман
Хью Джекман
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Холли Берри
Холли Берри
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Все актеры и съемочная группа
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Люди Икс. Последняя битва
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Наша рецензия
Трилогия «Люди Икс» интересна главным образом не своим основным содержимым, а отдельными, так сказать, боковыми мотивами, которые, причудливо переплетаясь, рисуют странный узор на привычном комиксном полотне. Когда в третьей части собравшиеся мутанты показывают свое клеймо, свидетельствующее о «расовой» принадлежности (своего рода желтая звезда на еврейских рукавах в 30–40-х), Магнето, предводитель злого крыла мутировавших человеческих особей, в ответ обнажает руку, на которой выведена…
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Тоник 2 апреля 2015, 12:51
«Последняя битва», видно, все же последний фильм о Людях Х – отсюда и сценарий, смыслом которого является раздача «всем сестрам по серьгам».… Читать дальше…
retep 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 25/05/2006 - 21:29:44):Посмотри МН-3. Там его больше в разы!
Не соглашусь. В "Миссии" не припомню ни одного аналога речи… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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20 мая 2022 13:14
Студия Fox объявила даты выхода «Дэдпула 2» и двух новых фильмов о Людях Икс После выхода на экраны кинотеатров «Людей Икс: Апокалипсис» 20th Century Fox взяла небольшой перерыв и занялась телевизионными проектами по комиксам («Легион», рассказывающий
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24 апреля 2017 07:12
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20 октября 2015 00:00
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