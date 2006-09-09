Хороший год, 2006

Фильм вышел в прокат 27 октября 2006 года в Великобритании и 10 ноября 2006 года в США. При бюджете в 35 миллионов долларов картина собрала более 42,1 миллиона.

Ридли Скотт признавался, что одной из причин, по которой он взялся за проект, был его крайне скромный опыт в жанре комедий. Скотт посчитал, что “Хороший год” стал отличной возможность “бросить самому себе вызов”.

На стиль персонажа Макса Скиннера во многом повлиял образ дяди Рассела Кроу, Дэвида Уильяма Кроу.

Владельца виноградника, где проводились съемки фильма, и его дочь можно увидеть в одной из сцен в ресторане, когда Марион Котийяр передает меню девушке.

Осматривая виноградники в свой первый день в “Ла Сирок”, Макс берет немного земли в руки, растирает ее и вдыхает, обнаруживая затем, что это куриный помет. Вероятно, это пародия на похожий эпизод из “Гладиатора” (2000) того же Ридли Скотта: герой Рассела Кроу Максимус также растирал в руках землю и вдыхал ее запах перед боем.

Все ключевые моменты истории придумал сам Ридли Скотт. На их основе британский автор Питер Мэйл создал роман, который должен был стать основой для фильма. Тем не менее, после издания книги выяснилось, что авторский сюжет сильно отличался от задумки Скотта. В конце концов режиссер показал в фильме историю Макса так, как он изначально задумывал.

Книга, которую героиня Эбби Корниш берет почитать у Скиннера, – новелла Томаса Манна “Смерть в Венеции”.

Одного из персонажей должен был сыграть Аарон Экхарт, но актер ушел из проекта незадолго до старта съемок.

Лондонские съемки велись в районе Бродгейт, в ресторане “Blue Bird” на Кингс Роуд и на площади Пикадилли, а также в жилом комплексе “Albion Riverside” в Баттерси, где снимали апартаменты Скиннера. Во Франции выбор пал на коммуны Боннье и Горд, которые расположены в департаменте Воклюз, а также на марсельский аэропорт и железнодорожную станцию Авиньона. По признанию Ридли Скотта, большинство французских сцен снимали в местах, находящихся всего в нескольких минутах езды от дома режиссера в Провансе.

Съемки фильма “Хороший год” длились 9 недель.

Ресторан Фанни Шеналь снимался в заведении “Gordes”. Дизайнер Соня Клаус украсила его предметами, купленными в подержанных магазинах: так, по мнению Клаус, поступила бы и сама Фанни.