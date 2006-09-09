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Хороший год, 2006

2006 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Макс Скиннер – энергичный, умный и циничный финансовый делец. Он с успехом ведет дела на Лондонской фондовой бирже, пока внезапно на героя не сваливается наследство от покойного дяди Генри – поместье “Ла Сирок” с винодельней в Провансе, где некогда юный Макс бывал на летних каникулах.

Скиннер отправляется во Францию, намереваясь спешно продать усадьбу и вернуться к своей привычной жизни. Однако по прибытии он выясняет, что на собственность дяди есть и другие претенденты. Ко всему прочему, из-за неудачного стечения обстоятельств Макса на неделю отстраняют от работы.

Герою не остается ничего другого, кроме как провести это время в солнечном Провансе в попытках разобраться с наследством. Погружаясь в воспоминания о детстве и о своем мудром дяде, Макс постепенно проникается простотой и очарованием местного образа жизни, чему способствует и его знакомство с красавицей-француженкой Фанни Шеналь.

“Хороший год” – нетипичная картина для британского режиссера Ридли Скотта, которого зритель знает и любит как создателя “Чужого”, “Бегущего по лезвию”, “Черного ястреба” и других наполненных экшеном фильмах. На главную роль Скотт вновь выбрал австралийца Рассела Кроу, с которым удачно сработался на съемках своего “Гладиатора”. Компанию Кроу на съемочной площадке составили Марион Котийяр (Фанни Шеналь), Эбби Корниш (Кристи Робертс), Фредди Хаймор (юный Скиннер), Альберт Финни (Генри Скиннер) и Арчи Панджаби (Джемма).

Фильм вышел в прокат 27 октября 2006 года в Великобритании и 10 ноября 2006 года в США. При бюджете в 35 миллионов долларов картина собрала более 42,1 миллиона.

Ридли Скотт признавался, что одной из причин, по которой он взялся за проект, был его крайне скромный опыт в жанре комедий. Скотт посчитал, что “Хороший год” стал отличной возможность “бросить самому себе вызов”.

 

На стиль персонажа Макса Скиннера во многом повлиял образ дяди Рассела Кроу, Дэвида Уильяма Кроу.

Владельца виноградника, где проводились съемки фильма, и его дочь можно увидеть в одной из сцен в ресторане, когда Марион Котийяр передает меню девушке.

Осматривая виноградники в свой первый день в “Ла Сирок”, Макс берет немного земли в руки, растирает ее и вдыхает, обнаруживая затем, что это куриный помет. Вероятно, это пародия на похожий эпизод из “Гладиатора” (2000) того же Ридли Скотта: герой Рассела Кроу Максимус также растирал в руках землю и вдыхал ее запах перед боем.

Все ключевые моменты истории придумал сам Ридли Скотт. На их основе британский автор Питер Мэйл создал роман, который должен был стать основой для фильма. Тем не менее, после издания книги выяснилось, что авторский сюжет сильно отличался от задумки Скотта. В конце концов режиссер показал в фильме историю Макса так, как он изначально задумывал.

Книга, которую героиня Эбби Корниш берет почитать у Скиннера, – новелла Томаса Манна “Смерть в Венеции”.

Одного из персонажей должен был сыграть Аарон Экхарт, но актер ушел из проекта незадолго до старта съемок.

Лондонские съемки велись в районе Бродгейт, в ресторане “Blue Bird” на Кингс Роуд и на площади Пикадилли, а также в жилом комплексе “Albion Riverside” в Баттерси, где снимали апартаменты Скиннера. Во Франции выбор пал на коммуны Боннье и Горд, которые расположены в департаменте Воклюз, а также на марсельский аэропорт и железнодорожную станцию Авиньона. По признанию Ридли Скотта, большинство французских сцен снимали в местах, находящихся всего в нескольких минутах езды от дома режиссера в Провансе.

Съемки фильма “Хороший год” длились 9 недель.

Ресторан Фанни Шеналь снимался в заведении “Gordes”. Дизайнер Соня Клаус украсила его предметами, купленными в подержанных магазинах: так, по мнению Клаус, поступила бы и сама Фанни.

Один англичанин наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что кроме него есть еще люди, претендующие на его законную собственность.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 9 ноября 2006
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 сентября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Митчелл Маллен
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Альберт Финни
Том Холландер
Том Холландер
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Ридли Скотт, похоже, сдает позиции: его свежая комически-нравоучительная история про обретение себя слишком скучна, аморфна и банальна для режиссера такого класса. Несмотря на энергичность съемки, пастораль – явно не родная стихия автора «Дуэлянтов», «Ганнибала» и «Падения “Черного ястреба”». Замысел «Хорошего года» сам по себе чрезвычайно прост: окунуть циничного, саркастичного и антиромантичного лондонского маклера в поэтический, буколический мир виноградников Прованса, среди которых,…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ничего себе, фильм Ридли Скотта, как оказалось... В таком случае, это самый приятный фильм Скотта из всех, что я видела.
Наверное, больше года… Читать дальше…
mina 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-добрая сказка или, если угодно, фэнтези. Очаровательный сюжет гениального Ридли Скотта, великолепно подобранный состав "марионеток"… Читать дальше…
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