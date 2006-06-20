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Постер фильма Моя супер-бывшая
5.8
Киноафиша Фильмы Моя супер-бывшая
5.8

Моя супер-бывшая

, 2006
My Super Ex-Girlfriend
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Моя супер-бывшая
5.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Мэтту Сондерсу катастрофически не везет в личной жизни. После расставания со своей предыдущей пассией герой так и смог наладить отношения с кем-то еще. Однажды друг Мэтта подбивает его познакомиться с девушкой в кафе. Новая знакомая, которую зовут Дженни Джонсон, поначалу кажется милой и обаятельной, но как только они с Мэттом начинают встречаться, властный характер барышни проявляется во всей красе. Тут уже сам герой в ужасе сбегает от авторитарной возлюбленной… но не тут-то было! Выясняется, что Дженни наделена феноменальными сверхспособностями. Теперь она намерена отомстить бросившему ее парню и помешать его встречам с другой девушкой…

  • Съемки фильма заняли всего четыре недели.
  • Сайт, который упоминает в одном из диалогов доктор Бедлам (актер Эдди Иззард), на момент выхода фильма в прокат существовал в реальности. ПО ссылке пользователи переходили на сайт кинокомпании 20th Century Fox, которая занималась производством картины. 
  • Часть съемок проходила в настоящем офисном здании, построенном известным американским архитектором Робертом Стерном.
  • Ума Турман (Дженни Джонсон) и Анна Фэрис (Ханна Льюис) были номинированы на премию MTV Movie Awards за лучшую экранную драку.

Он разбил ей сердце, она разбила ему голову.

Когда обычный парень бросает девушку-супергероя из-за ее бесконечных запросов, она решает использовать свои способности, чтобы превратить его жизнь в ад...

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
G-Girl
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Мэтт Сондерс
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Hannah Lewis
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Barry
Ванда Сайкс
Ванда Сайкс
Carla Dunkirk
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Vaughn Haige
Жаклинн Тиффани Браун
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос
Steve Velard
Майк Иорио
Lenny
Стелио Саванте
Стелио Саванте
Leo
Маргарет Энн Флоренс
Shapely Bartender
Режиссер Айвэн Райтман
Сценарист Дон Пэйн
Композитор Тедди Кастелуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 21 июня 2024
Премьера в мире 20 июня 2006
Дата выхода
31 августа 2006 Россия 16+
20 июля 2006 Австралия
7 сентября 2006 Аргентина
31 августа 2006 Беларусь
20 сентября 2006 Бельгия
1 сентября 2006 Бразилия
4 августа 2006 Великобритания
21 сентября 2006 Венгрия
15 ноября 2006 Германия
28 сентября 2006 Гонконг
14 сентября 2006 Греция
6 октября 2006 Дания
8 ноября 2006 Египет
7 сентября 2006 Израиль
4 августа 2006 Ирландия
8 сентября 2006 Исландия
22 сентября 2006 Испания
17 ноября 2006 Италия
31 августа 2006 Казахстан
15 сентября 2006 Латвия
1 сентября 2006 Литва
11 августа 2006 Мексика
21 сентября 2006 Нидерланды
25 августа 2006 Панама
31 августа 2006 Перу
25 августа 2006 Польша
14 сентября 2006 Португалия
20 июля 2006 Пуэрто-Рико
20 июня 2006 США
9 августа 2006 Сингапур
8 марта 2007 Словакия
14 сентября 2006 Словения
31 августа 2006 Таиланд
18 августа 2006 Тайвань
8 сентября 2006 Турция
31 августа 2006 Украина
16 августа 2006 Филиппины
22 сентября 2006 Финляндия
13 сентября 2006 Франция
5 октября 2006 Чили
6 октября 2006 Швеция
1 сентября 2006 Эстония
17 августа 2006 Южная Корея
10 февраля 2007 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, Амедиатека
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $61 108 981
Производство Regency Enterprises, Pariah, New Regency Productions
Другие названия
My Super Ex-Girlfriend, Mi súper ex-novia, A Minha Super Ex, A szuper exnőm, Die Super-Ex, Eski süper sevgilim, Gガール　破壊的な彼女, La mia super ex-ragazza, Ma super ex, Ma super ex-copine, Mana bijusī superdraudzene, Mano super buvusioji, Mi súper exnovia, Minha Super Ex-Namorada, Minu endine superpruut, Mitt super-ex, Moja bivša je superheroj, Moja super bivsa, Moja super eksdziewczyna, Moja super Ex, Moje superbejvalka, My Super Ex, Super Ex, Yêu Nhầm Hoạn Thư, Η σούπερ πρώην μου, Моя супер-бывшая, Моя супер-колишня, Моята супер бивша, माय सूपर एक्स-गर्लफ़्रेंड, 我的超人女友, 我的超级前女友, Mi Super Ex-Novia

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 марта 2021
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саундтрек фильма Моя супер-бывшая

Наша рецензия

«Моя супербывшая» – ярчайшее свидетельство разложения жанра комикса в кинематографе, причем разложения не столько в смысле деградации (хотя фильм, безусловно, во всех отношениях неудачен), сколько в смысле деконструкции: все основные структурные элементы, несущие конструкты кинокомикса раскатаны здесь по бревнышку и заново собраны в иронико-феерическом порядке. Это даже не пародия, а блаженный постмодернистский хаос, скроенный, правда, по опробованным десятилетиями голливудским лекалам. …

Отзывы о фильме

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Моя супер-бывшая

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