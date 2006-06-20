Мэтту Сондерсу катастрофически не везет в личной жизни. После расставания со своей предыдущей пассией герой так и смог наладить отношения с кем-то еще. Однажды друг Мэтта подбивает его познакомиться с девушкой в кафе. Новая знакомая, которую зовут Дженни Джонсон, поначалу кажется милой и обаятельной, но как только они с Мэттом начинают встречаться, властный характер барышни проявляется во всей красе. Тут уже сам герой в ужасе сбегает от авторитарной возлюбленной… но не тут-то было! Выясняется, что Дженни наделена феноменальными сверхспособностями. Теперь она намерена отомстить бросившему ее парню и помешать его встречам с другой девушкой…
Он разбил ей сердце, она разбила ему голову.
Когда обычный парень бросает девушку-супергероя из-за ее бесконечных запросов, она решает использовать свои способности, чтобы превратить его жизнь в ад...
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