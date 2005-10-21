Моя ужасная няня, 2005

Овдовевший гробовщик Седрик Браун, отец семерых непослушных детей, хоть и полон любви к ним, но после смерти жены проводит с ними мало времени. У детей были няни, которых они выгнали своим плохим поведением и шалостями. Одной ненастной ночью на пороге их дома оказывается очень неприятная на вид женщина, которая представляется няней Макфи. С помощью дисциплины и небольшого количества магии она полностью меняет жизнь семьи. Дети во главе с Саймоном пытаются подшутить над ней, но постепенно начинают ее уважать и просить совета. Но чем больше они с няней сближаются, тем скорее для нее настанет время уходить…
Седрик Браун недавно потерял жену и остался один с семью непослушными детьми, из-за проказ которых из дома ушла вот уже семнадцатая нянька. Но после того, как по рекомендации таинственного голоса Седрик нанял Нэнни МакФи, в доме Браунов воцаряется покой и порядок. Однако внезапно приехавшая двоюродная бабушка грозится забрать детей у Седрика, если тот к концу месяца не женится. Поиски жены не дают никаких результатов, так как озорные дети всех выживают из дома, и тогда Нэнни МакФи просит детей рассказать все бабушке, признать свою вину перед отцом и попросить дать ему второй шанс...