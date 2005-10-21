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Моя ужасная няня Моя ужасная няня
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Nanny McPhee

Моя ужасная няня, 2005

2005 / США / Великобритания / Франция
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Овдовевший гробовщик Седрик Браун, отец семерых непослушных детей, хоть и полон любви к ним, но после смерти жены проводит с ними мало времени. У детей были няни, которых они выгнали своим плохим поведением и шалостями. Одной ненастной ночью на пороге их дома оказывается очень неприятная на вид женщина, которая представляется няней Макфи. С помощью дисциплины и небольшого количества магии она полностью меняет жизнь семьи. Дети во главе с Саймоном пытаются подшутить над ней, но постепенно начинают ее уважать и просить совета. Но чем больше они с няней сближаются, тем скорее для нее настанет время уходить…

  • Эмма Томпсон, написавшая сценарий фильма и исполнившая в нем главную роль, сказала, что ей потребовалось девять лет, чтобы написать этот сценарий, в то время как на написание фильма «Разум и чувства», за который она получила «Оскар», ушло пять. 
  • Пирог, брошенный Анджеле Лэнсбери в лицо ближе к концу фильма, бросила сама Томпсон. Обе актрисы удостоены титула дамы-командора Ордена Британской империи. 
  • В сцене, когда Селия Имри положила червя себе в рот, он не был ни реквизитным, ни компьютерным спецэффектом. Она действительно положила его в рот и делала вид, что прожевала, чтобы потом выплюнуть. Во время съемок ни один червь не пострадал.

Седрик Браун недавно потерял жену и остался один с семью непослушными детьми, из-за проказ которых из дома ушла вот уже семнадцатая нянька. Но после того, как по рекомендации таинственного голоса Седрик нанял Нэнни МакФи, в доме Браунов воцаряется покой и порядок. Однако внезапно приехавшая двоюродная бабушка грозится забрать детей у Седрика, если тот к концу месяца не женится. Поиски жены не дают никаких результатов, так как озорные дети всех выживают из дома, и тогда Нэнни МакФи просит детей рассказать все бабушке, признать свою вину перед отцом и попросить дать ему второй шанс...

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 23 марта 2006
Премьера в мире 21 октября 2005
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кирк Джонс
Кирк Джонс
В ролях
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Колин Ферт
Колин Ферт
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Селия Имри
Селия Имри
Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Все актеры и съемочная группа
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