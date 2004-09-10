Гавань, 2004

Фильм состоит из нескольких сюжетных линий, иногда пересекающихся между собой. Бизнесмен Карл Ридли оказывается на Каймановых островах не ради отдыха - мужчина бежит сюда от налоговой службы. Вместе с ним в райское местечко приезжает 18-летняя дочь Пиппа. Девушку мало интересуют проблемы ее отца - она предпочитает весело проводить время в компании местной золотой молодежи. Тем временем на острове разворачиваются поистине шекспировские страсти - юноша из небогатой семьи по имени Шай влюбляется в дочку местного мафиози Андреа. Это чувство взаимно, вот только отец и брат красавицы не горят желанием видеть рядом с ней нищеброда. Они решают разобраться с парнем, но заходят слишком далеко…