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Гавань Гавань
Киноафиша Фильмы Гавань
Haven

Гавань, 2004

2004 / США / Великобритания / Германия / Испания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм состоит из нескольких сюжетных линий, иногда пересекающихся между собой. Бизнесмен Карл Ридли оказывается на Каймановых островах не ради отдыха - мужчина бежит сюда от налоговой службы. Вместе с ним в райское местечко приезжает 18-летняя дочь Пиппа. Девушку мало интересуют проблемы ее отца - она предпочитает весело проводить время в компании местной золотой молодежи. Тем временем на острове разворачиваются поистине шекспировские страсти - юноша из небогатой семьи по имени Шай влюбляется в дочку местного мафиози Андреа. Это чувство взаимно, вот только отец и брат красавицы не горят желанием видеть рядом с ней нищеброда. Они решают разобраться с парнем, но заходят слишком далеко…

  • Имя одного из героев - Ричи Рич - является отсылкой к названию комедийного фильма 1994 года “Богатенький Ричи”.
  • В саундтрек фильма вошли песни ямайской певицы Марсии Гриффитс, рутс-регги-музыканта Хораса Энди, ямайского музыканта Баррингтона Леви и многих других.
  • Орландо Блум (Шай) и Зои Салдана (Андреа) ранее снимались вместе в фильме Гора Вербински “Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины” (2003).
  • Режиссер фильма Фрэнк Э. Флауэрс родился на Каймановых островах.

Спокойному существованию жителей Каймановых островов пришел конец, когда там поселились богатые бизнесмены и их избалованные отпрыски, купающиеся в роскоши и привилегиях жизни без налогов. Местное население не могло остаться равнодушным ко всему происходящему. А когда девушка из богатой семьи и симпатичный местный парень полюбили друг друга, началась настоящая война…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 21 сентября 2006
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Фрэнк И. Флауэрс
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Зои Салдана
Зои Салдана
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Разаак Адоти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гавань 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
lil 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный ! По мне не тяжелый, было очень интересно смотреть. А главное осталось хорошее впечатление - после кино оставался в том мире даже хотелось там остаться ...
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