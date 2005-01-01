Великобритания, Германия / приключения, семейный / 18+
5.1
О фильме
Специалист из нью-йоркской нефтяной компании Шон Кэмпбелл получает задание отыскать в озере оборудование, потерянное рабочими. Шон, направлявшийся вместе со своим сыном Мэком в Диснейленд, вынужден прервать поездку и срочно выехать на работу. Мальчик и его друг остаются одни, но затем решают отправиться вслед за Шоном в город Орландо, расположенный рядом с озером. Там они заводят дружбу с динозавром Ми-Ши, который помог им вырваться из рук плохих парней.
Mee-Shee: The Water Giant, Dinosaurus Mi-Shi: Järve peremees, Il gigante dell'acqua, Legenden från djupet, Mee Shee - Legenden fra dypet, Mee-Shee - Le secret des profondeurs, Mee-Shee, to thalassio elefantaki, Mee-Shee: El gigante del agua, Mee-Shee: O Gigante das Aguas, Mee-Shee: Uriasul apelor, Mein Freund Mee Shee, Mii-Sii: Sevimli Su Devi, Misi, a víziszörny, Ogopogo, The Water Giant, Vesijätti, Динозавр Ми-ши: Хозяин озера, Динозавр Мі-ши: Хозяїн озера, Ми-Ши: Тайната на дълбините, 大きなお友達ミーシー, Mee-Shee. Il gigante acquatico, Legenden fra dybet
Рейтинг фильма
5.1
Оцените10 голосов
5.3IMDb
Обновлено 13 июня 2024
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