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Постер фильма Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
5.1
Киноафиша Фильмы Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
5.1

Динозавр Ми-Ши: хозяин озера

, 2005
Mee-Shee: The Water Giant
Великобритания, Германия / приключения, семейный / 18+
Постер фильма Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
5.1

О фильме

Специалист из нью-йоркской нефтяной компании Шон Кэмпбелл получает задание отыскать в озере оборудование, потерянное рабочими. Шон, направлявшийся вместе со своим сыном Мэком в Диснейленд, вынужден прервать поездку и срочно выехать на работу. Мальчик и его друг остаются одни, но затем решают отправиться вслед за Шоном в город Орландо, расположенный рядом с озером. Там они заводят дружбу с динозавром Ми-Ши, который помог им вырваться из рук плохих парней.

В ролях

Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Sean Cambell
Дэниэл Мэдждер
Mac Cambell
Джоэл Тобек
Рина Оуэн
'Crazy' Norma
Луэнн Гордон
Laura Simmons
Том Джексон
Custer
Шэйн Риммер
Bob Anderson
Филлида Ло
Mrs. Coogan
Джасинта Ваватай
Pawnee
Джо Пинг
Джо Пинг
Jim Neilds
Чарльз Межер
Watkins
Режиссер Джон Хендерсон
Сценарист Barry Authors
Композитор Пол Бреннан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 17 августа 2007
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
18 мая 2006 Россия Пирамида
18 мая 2006 Беларусь
18 мая 2006 Казахстан
1 января 2005 США
15 июня 2006 Украина
14 июля 2005 Чехия
MPAA PG
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $3 177 628
Производство MBP (Germany), Ogopogo Prod. Ltd.
Другие названия
Mee-Shee: The Water Giant, Dinosaurus Mi-Shi: Järve peremees, Il gigante dell'acqua, Legenden från djupet, Mee Shee - Legenden fra dypet, Mee-Shee - Le secret des profondeurs, Mee-Shee, to thalassio elefantaki, Mee-Shee: El gigante del agua, Mee-Shee: O Gigante das Aguas, Mee-Shee: Uriasul apelor, Mein Freund Mee Shee, Mii-Sii: Sevimli Su Devi, Misi, a víziszörny, Ogopogo, The Water Giant, Vesijätti, Динозавр Ми-ши: Хозяин озера, Динозавр Мі-ши: Хозяїн озера, Ми-Ши: Тайната на дълбините, 大きなお友達ミーシー, Mee-Shee. Il gigante acquatico, Legenden fra dybet

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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