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Белая графиня
Киноафиша Фильмы Белая графиня
The White Countess

Белая графиня, 2005

2005 / Великобритания / США / Германия / Китай
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае, городе, где волею судеб пересеклись сложные линии политических интриг, судеб беженцев и андеграундной культуры. В этом эклектичном хаосе встречаются двое. Она — эмигрировавшая из Советской России овдовевшая русская графиня (Наташа Ричардсон), занимающая с семьей убогую квартирку в самых дешевых кварталах Шанхая, подрабатывающая танцевальной партнершей в барах и кабаках, а иногда не гнушающаяся и продажей собственного тела, чтобы как-то свести концы с концами. Он — ослепший американский дипломат (Рэйф Файнс), опустошенный после потери семьи, разочаровавшийся в политике, в ее способности поддерживать мир от войны. Между красавицей-аристократкой и отчаявшимся слепцом вспыхивает роман. Эта нежная, страстная и глубокая история любви разворачивается в стенах элегантного ночного клуба «Белая графиня», который был обустроен экс-дипломатом вопреки всем бедам и скорбям...

5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 апреля 2006
Премьера в мире 30 октября 2005
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джеймс Айвори
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Мадлен Поттер
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белая графиня 2 постера
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