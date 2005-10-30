Белая графиня, 2005

Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае, городе, где волею судеб пересеклись сложные линии политических интриг, судеб беженцев и андеграундной культуры. В этом эклектичном хаосе встречаются двое. Она — эмигрировавшая из Советской России овдовевшая русская графиня (Наташа Ричардсон), занимающая с семьей убогую квартирку в самых дешевых кварталах Шанхая, подрабатывающая танцевальной партнершей в барах и кабаках, а иногда не гнушающаяся и продажей собственного тела, чтобы как-то свести концы с концами. Он — ослепший американский дипломат (Рэйф Файнс), опустошенный после потери семьи, разочаровавшийся в политике, в ее способности поддерживать мир от войны. Между красавицей-аристократкой и отчаявшимся слепцом вспыхивает роман. Эта нежная, страстная и глубокая история любви разворачивается в стенах элегантного ночного клуба «Белая графиня», который был обустроен экс-дипломатом вопреки всем бедам и скорбям...