Отпуск по обмену, 2006

Внешне успешная Айрис Симпкинс, колумнистка лондонской газеты The Daily Telegraph, никак не может пережить уход своего бывшего парня, не смотря на его измены. Айрис эмоционально обезвожена и хочет только отдохнуть и развеяться.

Аманда Вудс, продюсер кинотрейлеров из Лос-Анджелеса, также порывает со своим бойфрендом после того, как он признается ей в измене. Листая каталог на сайте по обмену домами, она натыкается на анкету Айрис и отправляет ей сообщение. Вскоре девушки соглашаются обменяться на две недели, начиная прямо со следующего дня.

В то время как Айрис в восторге от огромного особняка Аманды, последняя испытывает дискомфорт в ее крошечном коттедже и собирается вернуться к себе в этот же день, однако встреча с случайная встреча с братом Айрис, обаятельным Грэмом заставляет ее изменить решение.

Сама же Айрис знакомится с Майлзом, коллегой бывшего парня Аманды, и постепенно влюбляется в него, хотя он уже встречается с подающей надежды начинающей актрисой Мэгги.

Женщины со все большим удовольствием проводят время со своими новыми знакомыми, пока отведенное им время обмена медленно истекает. Но что, если ни одной их них не захочется уезжать?