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The Holiday

Отпуск по обмену, 2006

2006 / США
7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Внешне успешная Айрис Симпкинс, колумнистка лондонской газеты The Daily Telegraph, никак не может пережить уход своего бывшего парня, не смотря на его измены. Айрис эмоционально обезвожена и хочет только отдохнуть и развеяться.

Аманда Вудс, продюсер кинотрейлеров из Лос-Анджелеса, также порывает со своим бойфрендом после того, как он признается ей в измене. Листая каталог на сайте по обмену домами, она натыкается на анкету Айрис и отправляет ей сообщение. Вскоре девушки соглашаются обменяться на две недели, начиная прямо со следующего дня.

В то время как Айрис в восторге от огромного особняка Аманды, последняя испытывает дискомфорт в ее крошечном коттедже и собирается вернуться к себе в этот же день, однако встреча с случайная встреча с братом Айрис, обаятельным Грэмом заставляет ее изменить решение.

Сама же Айрис знакомится с Майлзом, коллегой бывшего парня Аманды, и постепенно влюбляется в него, хотя он уже встречается с подающей надежды начинающей актрисой Мэгги.

Женщины со все большим удовольствием проводят время со своими новыми знакомыми, пока отведенное им время обмена медленно истекает. Но что, если ни одной их них не захочется уезжать?

Сценарий фильма был написан режиссером, продюсером и сценаристом фильма Нэнси Майерс специально под участие в проекте Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуда Лоу и Джека Блэка.

Нэнси Майерс известна тем, что делает довольно большое количество повторных дублей, пока не достигнет совершенного исполнения сцены. Во время съемок этого фильма самой сложной стала сцена рождественской вечеринки в газетной редакции. Отсняв очередной, особенно удачный вариант этой сцены, Кейт Уинслет упала на колени перед столом, сложила на нем руки и начала пантомимировать молитву, прося Господа, чтобы это было последним дублем отрывка. Съемочная группа посмеялась, но им все равно пришлось сделать еще несколько дублей.

В фильме есть сцена, в которой Кэмерон Диаз и Джуд Лоу преследуют друг друга в поле после обеда. Нэнси Майерс намеревалась сделать эту сцену данью уважения аналогичным сценам из фильмов Рока Хадсона и Дорис Дэй. Майерс так старалась создать правильную музыку для сцены, что композитор фильма Ханс Циммер так и назвал этот отрывок: «Для Нэнси».

Кейт Уинслет и Руфус Сьюэлл еще до съемок фильма имели романтические отношения.

Веб-сайт, который Аманда и Айрис используют для обмена домами, это реально существующий веб-сайт homeexchange.com.

Когда Айрис осматривает дом Аманды после своего прибытия, она натыкается на довольно значительную коллекцию фильмов, сделанных на студии Sony Pictures. Один из фильмов в коллекции Аманды – картина Майкла Эптеда «Загадка», в которой снялась Кейт Уинслет, исполнительница роли Айрис.

Дом, в котором по сюжету жил Артур Эббот, на момент съемок принадлежал актрисе Филлис Диллер и расположен в районе Брентвуд в городе Лос-Анджелес, Калифорния.

Крошечный коттедж Айрис выглядит довольно бедно рядом с потрясающим домом Аманды, но на самом деле, из-за цен на недвижимость в Великобритании, такой коттедж в зависимости от района может легко стоить от 1 миллиона фунтов стерлингов, что примерно равно по стоимости дому Аманды. Внутренние декорации для дома него построены на звуковой сцене и стоили около 1 миллиона долларов, без учета стоимости внешних стен, крыши, водопровода, отопления и электричества.

Когда Майлз напевает для Айрис музыку из фильмов, он исполняет саундтрек композитора Ханса Циммера к фильму Брюса Бересфорда «Шофер мисс Дэйзи». Циммер написал музыку и к этому фильму.

Кэмерон Диаз утверждает, что эта роль была для нее самый физический сложной за всю карьеру: все из-за того, что полфильма ей приходилось бегать.

В течение нескольких месяцев после выхода фильма популярность «обмена домами» возросла настолько, что британской полиции пришлось сделать специальную памятку против обмена домами с незнакомцами из-за опасности подделки личных данных, грабежа и серийных убийств.

Американке Аманде совершенно не везет с мужчинами. Однако все меняется, когда, находясь в отпуске, она знакомится с англичанкой Айрис, у которой абсолютно такие же проблемы. Чтобы помочь друг другу девушки решают поменяться квартирами — Аманда теперь будет жить в Англии, а Айрис — в Америке...

7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 декабря 2006
Премьера в мире 7 декабря 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Джек Блэк
Джек Блэк
Илай Уоллак
Все актеры и съемочная группа
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