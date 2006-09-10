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Прощальный поцелуй
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The Last Kiss

Прощальный поцелуй, 2006

2006 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
«Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, не пора ли мужчиною быть?!..»

Романтическая история о смешных казусах и забавных недоразумениях в компании пяти лучших друзей, когда любовные миражи превращают зрелых мужчин в наивных детей.

Уже месяц, как Майклу исполнилось 30. У него есть все, о чем он мечтал: интересная работа, собственный дом и любимая девушка Джейн. Но узнав, что Джейн ждет ребенка, он трусливо спасовал перед реальностью, испугался, что его мечта о счастье разобьется о суровые будни… Между тем и в жизни беззаботных доселе друзей Майкла грядут перемены. Лучший друг, наконец, решился взять на себя бремя ответственности и жениться. На его свадьбе Майкл встречает очаровательную Ким и влюбляется…
Но перед окрыленным новым чувством Майклом вновь и вновь встает вопрос моцартовского повесы, плутоватого Фигаро: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, не пора ли мужчиною быть?!..»

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 сентября 2006
Премьера в мире 10 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Тони Голдуин
Тони Голдуин
В ролях
Зак Брафф
Зак Брафф
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Рэйчел Билсон
Рэйчел Билсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощальный поцелуй 4 постера
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