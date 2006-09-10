Прощальный поцелуй, 2006

«Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, не пора ли мужчиною быть?!..»

Романтическая история о смешных казусах и забавных недоразумениях в компании пяти лучших друзей, когда любовные миражи превращают зрелых мужчин в наивных детей.

Уже месяц, как Майклу исполнилось 30. У него есть все, о чем он мечтал: интересная работа, собственный дом и любимая девушка Джейн. Но узнав, что Джейн ждет ребенка, он трусливо спасовал перед реальностью, испугался, что его мечта о счастье разобьется о суровые будни… Между тем и в жизни беззаботных доселе друзей Майкла грядут перемены. Лучший друг, наконец, решился взять на себя бремя ответственности и жениться. На его свадьбе Майкл встречает очаровательную Ким и влюбляется…

Но перед окрыленным новым чувством Майклом вновь и вновь встает вопрос моцартовского повесы, плутоватого Фигаро: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, не пора ли мужчиною быть?!..»