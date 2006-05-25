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A Scanner Darkly

Помутнение, 2006

2006 / США
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21 голос Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты - тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.

Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора. При этом Баррис не догадывается, что на самом-то деле он снабжает информацией Арктора, который изменил свою внешность…

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 25 мая 2006
Премьера в мире 25 мая 2006
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Рори Кохрэйн
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий fильм! После книги, многое конечно ясно, но сам по себе fильм большая индивидуальность. Не каждому дано понять ). А граfика всего лишь,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Janna, 26/01/2009 - 16:47:47):

Это не для тебя кино, детка.
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23 июня 2020 11:54
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