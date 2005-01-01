Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Путешествие на Луну 3D
Путешествие на Луну 3D

Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D 18+
О фильме

12 человек в истории человечества ступали на поверхность Луны. Хочешь быть следующим?

Том Хэнкс представляет новый кинопроект под названием "Величественное безмолвие", посвященный высадке человека на Луну. Он говорит: "Мы были на Луне. Это знают все. Мы, то есть, астронавты, летавшие по программе "Аполлон", действительно поднялись в небо, долетели до Луны и ходили по лунной поверхности. Но мы очень мало знаем, как мы ходили там и что вообще делали на Луне. Фильм "Величественное безмолвие" перемещает зрителя из кинозала IMAX прямо в лунный Океан Бурь, в окрестности кратера Фра Мауро, в долину Таурус-Литтроу, в Море Спокойствия. Полет человека на Луну был самым захватывающим, самым невероятным путешествием человечества. Наш фильм для тех, кто хочет проделать это путешествие вместе с нами".

 

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
12 апреля 2006 Россия Киносфера 0+
12 апреля 2006 Казахстан
1 января 2005 США
12 апреля 2006 Украина
Сборы в мире $40 339 402
Производство IMAX, Playtone, Herzog-Cowen Entertainment
Другие названия
Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D, Magnificent Desolation, Magnificent Desolation: Walking on the Moon, Magnifique désolation: marchons sur la lune, Månen, Wspaniałe pustkowie. Spacer po Księżycu 3D, Подорож на Місяць, Путешествие на Луну, ウォーキング・オン・ザ・ムーン 3D
Режиссер
Марк Кауэн
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Джон Траволта
Джон Траволта
Все актеры и съемочная группа
Кадры из мультфильма
