12 человек в истории человечества ступали на поверхность Луны. Хочешь быть следующим?

Том Хэнкс представляет новый кинопроект под названием "Величественное безмолвие", посвященный высадке человека на Луну. Он говорит: "Мы были на Луне. Это знают все. Мы, то есть, астронавты, летавшие по программе "Аполлон", действительно поднялись в небо, долетели до Луны и ходили по лунной поверхности. Но мы очень мало знаем, как мы ходили там и что вообще делали на Луне. Фильм "Величественное безмолвие" перемещает зрителя из кинозала IMAX прямо в лунный Океан Бурь, в окрестности кратера Фра Мауро, в долину Таурус-Литтроу, в Море Спокойствия. Полет человека на Луну был самым захватывающим, самым невероятным путешествием человечества. Наш фильм для тех, кто хочет проделать это путешествие вместе с нами".