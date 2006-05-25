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Фартовый, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю...

По книге Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского "Черная свеча".

22-летний Вадим Упоров по доносу осужден на 25 лет по статье 58 и отправлен в один из лагерей ГУЛАГА. По прибытии в лагерь он ссорится с ворами, и с вором в законе Дьяком, который приговаривает его к смерти. Чтобы избежать этой участи, он совершает побег. Побег не удается – его ловят, избивают и кидают в карцер в БУР. В "сейфе" Упоров проводит полгода... Вернувшись в барак, он участвует в конфликте между ворами и "суками" ГУЛАГа. Угрозы воров заставляют нашего героя совершить ещё один побег: он помогает ворам вынести воровскую кассу на "большую землю"... И снова побег раскрыт, в живых остается только Упоров...

Наш герой скрывается в доме Натальи Елецкой – 22-летней девушки, которая приехала на поселение к своему отцу из Ленинграда. С первого взгляда Вадим и Наталья полюбили друг друга. И эта любовь дала Вадиму силы больше не искать смерти, а остаться в живых, пройти все круги ада под названием ГУЛАГ, и найти выход – досрочное освобождение со снятием судимости...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 25 мая 2006
Премьера в мире 25 мая 2006
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Яканин
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Николай Иванов
Николай Иванов
Александр Мохов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фартовый 1 постер
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