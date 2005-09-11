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Постер фильма Принцесса специй
6.0
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6.0

Принцесса специй

, 2005
Mistress of Spices
США, Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Принцесса специй
6.0

О фильме

Покупая ингредиенты для карри и кормас, клиенты уютного магазинчика специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто гораздо более ценное — помощь в исполнении заветных желаний. Индийская красавица Тило, хозяйка магазина, обладает магическим даром видеть прошлое и будущее людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи.

Чтобы сохранить магические способности, Тило изо дня в день соблюдает три строгих обета: никогда не покидать магазин, не прикасаться к другим людям и служить только травам, полностью отрекшись от личной жизни. Но однажды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых дверей ее магазина. С этих пор жизнь волшебницы меняется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся чувствам, она нарушает правила одно за другим, не подозревая, чем обернется ее своенравное непослушание…

В ролях

Айшвария Рай Баччан
Айшвария Рай Баччан
Tilo
Сони Гил Дюлэй
Jagjit
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Doug
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Geeta's Grandfather
Нитин Чандра Ганатра
Нитин Чандра Ганатра
Haroun Rehman
Айеша Дхаркер
Айеша Дхаркер
Адевале Акинойе-Агбаже
Адевале Акинойе-Агбаже
Kwesi
Кэролайн Чикези
Myisha
Шахин Хан
Jagjit's Mother
Нина Янг
Нина Янг
Doug's Mother
Тоби Марлоу
Young Doug
Режиссер Пол Майеда Берджес
Сценарист Гуриндер Чадха, Пол Майеда Берджес, Chitra Banerjee Divakaruni
Композитор Крэйг Прюэсс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 сентября 2005
Дата выхода
18 августа 2006 Россия Централ Партнершип
18 августа 2006 Беларусь
18 августа 2006 Казахстан
18 августа 2006 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 337 846
Производство Kintop Pictures, Balle Pictures, Capitol Films
Другие названия
The Mistress of Spices, Condimentos para el amor, aşk iksiri, Cô Gái Gia Vị, Die Hüterin der Gewürze, Fûszerek hercegnõje, Kaftes epithymies, La joven de las especias, La maga delle spezie, La noia de les espècies, Magia zmysłów, O Sabor da Magia, O Sabor da Paixão, Prieskoniu princese, Rakkauden kaikki mausteet, Spices of Love, Stăpâna mirodeniilor, Szerelemmel fűszerezve, Принцеса спецій, Принцесса специй, Fűszerek hercegnője

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

Tilo У каждой специи есть свой особенный день. У куркумы — воскресенье, когда свет льётся жирным и масляным потоком в ящики, чтобы впитаться и засиять, когда молятся девяти планетам за любовь и удачу.

Отзывы о фильме

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Принцесса специй

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