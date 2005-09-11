Покупая ингредиенты для карри и кормас, клиенты уютного магазинчика специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто гораздо более ценное — помощь в исполнении заветных желаний. Индийская красавица Тило, хозяйка магазина, обладает магическим даром видеть прошлое и будущее людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи.

Чтобы сохранить магические способности, Тило изо дня в день соблюдает три строгих обета: никогда не покидать магазин, не прикасаться к другим людям и служить только травам, полностью отрекшись от личной жизни. Но однажды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых дверей ее магазина. С этих пор жизнь волшебницы меняется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся чувствам, она нарушает правила одно за другим, не подозревая, чем обернется ее своенравное непослушание…