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Постер фильма Freeвольная жизнь
4.6
Киноафиша Фильмы Freeвольная жизнь
4.6

Freeвольная жизнь

, 2005
Strangers with candy
США / комедия / 18+
Постер фильма Freeвольная жизнь
4.6

О фильме

«Freeвольная жизнь» – приквел одноименного комедийного сериала, заслужившего любовь зрителей. Это забавная история о том, как 47-летняя Джерри Бланк, в прошлом известная бунтарка и разухабистая девица, возвращается домой после 32-летнего отсутствия.

Вновь оказавшись в родном городе, Джерри обнаруживает, что ее отъезд из дома подорвал здоровье отца: вот уже долгое время он полностью погружен в себя и не замечает окружающего мира. Движимая чувством вины, Джерри надеется помочь отцу и изобретает собственное ноу-хау по возвращению предка к жизни. В ее голову приходит сумасбродная идея – вернуться к тому времени, когда она покинула отчий дом. Сказано-сделано!

Зрелая дама полна решимости вновь сесть за школьную парту и начать жизнь заново, но теперь уже не совершать ошибок, допущенных в молодости. Неудивительно, что ее «блистательный» план выливается в комедию положений, наблюдая которую любой отец скончался бы на месте. На этот раз уже от смеха!

В ролях

Дебора Раш
Sara Blank
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Крис Пратт
Крис Пратт
Кристен Джонстон
Кристен Джонстон
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Стефен Колбер
Чак Ноблет
Эми Седарис
Эми Седарис
Jerri Blank
Пол Динелло
Geoffrey Jellineck
Paul Sedaris
Bus Driver
Chandra Wilson
Inmate
Kristy Thomas
Inmate
Режиссер Пол Динелло
Сценарист Митч Раус, Стефен Колбер, Пол Динелло, Эми Седарис
Композитор Марчелло Зарвос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 17 июня 2006
Дата выхода
16 ноября 2006 Россия Lizard
16 ноября 2006 Беларусь
16 ноября 2006 Казахстан
28 июля 2006 США
16 ноября 2006 Украина
28 июля 2006 Швеция 7
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $2 254 124
Производство Comedy Central Films, Roberts/David Films, Worldwide Pants
Другие названия
Strangers with Candy, De vuelta al 'insti', De vuelta al insti, Freeвольная жизнь, Öregdiák nem vén diák, Powrót do klasy, Πανικός στα θρανία

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

Maks 2 апреля 2015, 12:51
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Он опять выходит! В Кронверках и Синема-парке!!!!! Не ходите на этот фильм! Бойкот тупняку и… Читать дальше…
Maks 2 апреля 2015, 12:51
ВСЕМ НЕ СМОТРЕТЬ! Откровенная белиберда!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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