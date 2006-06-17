«Freeвольная жизнь» – приквел одноименного комедийного сериала, заслужившего любовь зрителей. Это забавная история о том, как 47-летняя Джерри Бланк, в прошлом известная бунтарка и разухабистая девица, возвращается домой после 32-летнего отсутствия.

Вновь оказавшись в родном городе, Джерри обнаруживает, что ее отъезд из дома подорвал здоровье отца: вот уже долгое время он полностью погружен в себя и не замечает окружающего мира. Движимая чувством вины, Джерри надеется помочь отцу и изобретает собственное ноу-хау по возвращению предка к жизни. В ее голову приходит сумасбродная идея – вернуться к тому времени, когда она покинула отчий дом. Сказано-сделано!

Зрелая дама полна решимости вновь сесть за школьную парту и начать жизнь заново, но теперь уже не совершать ошибок, допущенных в молодости. Неудивительно, что ее «блистательный» план выливается в комедию положений, наблюдая которую любой отец скончался бы на месте. На этот раз уже от смеха!