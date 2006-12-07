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Апокалипсис Апокалипсис
Киноафиша Фильмы Апокалипсис
Apocalypto

Апокалипсис, 2006

2006 / США
8.3 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме
Цивилизация Майа. Во времена, когда она еще не стала испанской колонией, индейцы Майа жили своей жизнью: вели войны с другими племенами, проводили мистические обряды... Численность индейцев стала снижаться, и верховные жрецы решают, что ключ к процветанию и увеличению рождаемости – служение и удовлетворение богов. Необходимо строительство храмов и жертвоприношение. Юноша по имени Лапа Ягуара, которому предстояло стать жертвой, не хочет мириться с такой судьбой. Он решает убежать из племени, которое скоро исчезнет с лица Земли...
8.3 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 декабря 2006
Премьера в мире 7 декабря 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
В ролях
Далия Хернандез
Майра Сербуло
Герадо Тарасена
Рауль Тружильо
Руди Янблад
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Апокалипсис 3 постера
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Апокалипсис
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В Центральной Америке в доколумбовы времена существовала весьма специфическая разновидность бейсбола, ныне столь популярного в Америке Северной. На первой базе становились люди с луками, пращами и копьями, а на второй базе, находившейся аккурат на противоположном конце поля, вставал человек с увесистой дубинкой. По сигналу от первой базы по направлению ко второй начинали бежать несколько игроков: они должны были поймать ребрами копье или стрелу (проломленные камнями черепа не в счет) и донести…
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wind 2 апреля 2015, 12:51
Мел Гибсон снова ацки атжог

фильм такой....будтво вот всё взаправду происходит!

очень реалистично😂 😂
sansansan 2 апреля 2015, 12:51
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

ФИЛЬМ ГОД 100%!!!
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86 голосов
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саундтрек фильма Апокалипсис
Кадры из фильма Все кадры
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