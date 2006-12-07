Апокалипсис, 2006

Цивилизация Майа. Во времена, когда она еще не стала испанской колонией, индейцы Майа жили своей жизнью: вели войны с другими племенами, проводили мистические обряды... Численность индейцев стала снижаться, и верховные жрецы решают, что ключ к процветанию и увеличению рождаемости – служение и удовлетворение богов. Необходимо строительство храмов и жертвоприношение. Юноша по имени Лапа Ягуара, которому предстояло стать жертвой, не хочет мириться с такой судьбой. Он решает убежать из племени, которое скоро исчезнет с лица Земли...
В Центральной Америке в доколумбовы времена существовала весьма специфическая разновидность бейсбола, ныне столь популярного в Америке Северной. На первой базе становились люди с луками, пращами и копьями, а на второй базе, находившейся аккурат на противоположном конце поля, вставал человек с увесистой дубинкой. По сигналу от первой базы по направлению ко второй начинали бежать несколько игроков: они должны были поймать ребрами копье или стрелу (проломленные камнями черепа не в счет) и донести…
фильм такой....будтво вот всё взаправду происходит!
очень реалистично😂 😂
ФИЛЬМ ГОД 100%!!!