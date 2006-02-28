Поцелуй на удачу, 2006

На Манхэттене Эшли Олбрайт – удачливая женщина и очень успешная в агентстве, где она работает. Неуклюжий Джейк Хардин – неудачливый менеджер рок-группы McFly, который безуспешно пытается связаться с предпринимателем Дэймоном Филлипсом, чтобы начать продвижение своих подопечных. Когда Эшли встречает Джейка на маскарадной вечеринке, они целуют друг друга, странным образом обменявшись ее удачей с его невезением. Теперь в руки Джейку валятся, кажется, все деньги мира, а карьерный рост Эшли тут же останавливается. Эшли находит Джейка, чтобы вернуть свою удачу, но тот вовсе не готов вновь расстаться с долгожданным успехом...