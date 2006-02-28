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Поцелуй на удачу, 2006

2006 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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На Манхэттене Эшли Олбрайт – удачливая женщина и очень успешная в агентстве, где она работает. Неуклюжий Джейк Хардин – неудачливый менеджер рок-группы McFly, который безуспешно пытается связаться с предпринимателем Дэймоном Филлипсом, чтобы начать продвижение своих подопечных. Когда Эшли встречает Джейка на маскарадной вечеринке, они целуют друг друга, странным образом обменявшись ее удачей с его невезением. Теперь в руки Джейку валятся, кажется, все деньги мира, а карьерный рост Эшли тут же останавливается. Эшли находит Джейка, чтобы вернуть свою удачу, но тот вовсе не готов вновь расстаться с долгожданным успехом...

  • Фильм должен был стать для Линдси Лохан средством перехода от семейного кино к взрослым ролям. Его громкий коммерческий провал и широко разрекламированные съемочные проблемы, связанные с непрофессиональным закулисным поведением Лохан (она часто не появлялась на съемках, ссылаясь на разные болячки, например, в животе и в ушах), положили начало ее карьерному падению.
  • Кадры концерта группы McFly на Таймс-сквер на самом деле были сняты в Англии для домашних фанатов группы. Меняя освещение и ракурсы, McFly играли для фанатов свои другие песни перед тем, как играть песни для фильма во время съемок.
  • Когда McFly готовятся выйти на сцену, Дуги играет трек Carousel группы Blink-182.

Сексуальная жительница Манхеттена Эшли слывет самой удачливой девчонкой в округе. Однако после случайного поцелуя с одним неудачником, Эшли понимает, что ее удача "повернулась к ней спиной и уплыла к тому парню". И как теперь "отъявленной неудачнице" вернуть свой "счастливый поцелуй"?..

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 29 июня 2006
Премьера в мире 28 февраля 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $28 000 000
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Крис Пайн
Крис Пайн
Карлос Понс
Фэйзон Лав
Макензи Вега
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поцелуй на удачу 4 постера
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