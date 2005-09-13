Любовь и сигареты, 2005

Ник Мердер – рабочий-металлист, строящий и ремонтирующий мосты. Он женат на портнихе Китти Кейн, сильной и доброй женщине, которая родила ему трех дочерей. Но однажды Ник заводит любовный роман с рыжеволосой красавицей по имени Тула. Китти очень тяжело переживает измену мужа, пытаясь побороть в себе чувство гнева и обиды. Трагический поворот судьбы заставляет Ника осознать, какую боль он причинил своей семье. В результате он узнает истинную цену настоящей любви.
до, Догвиля этому фильму, как до Китая ,… Читать дальше…