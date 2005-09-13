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Любовь и сигареты
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Romance & Cigarettes

Любовь и сигареты, 2005

2005 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Ник Мердер – рабочий-металлист, строящий и ремонтирующий мосты. Он женат на портнихе Китти Кейн, сильной и доброй женщине, которая родила ему трех дочерей. Но однажды Ник заводит любовный роман с рыжеволосой красавицей по имени Тула. Китти очень тяжело переживает измену мужа, пытаясь побороть в себе чувство гнева и обиды. Трагический поворот судьбы заставляет Ника осознать, какую боль он причинил своей семье. В результате он узнает истинную цену настоящей любви.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 мая 2006
Премьера в мире 13 сентября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Джон Туртурро
Джон Туртурро
В ролях
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Кумар Паллана
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь и сигареты 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Ребята, вы о чем?? Фильм полный отстой!! Да, было пару интересных моментов, классный актерский состав и все!! Эти пошлые шуточки в первой половине… Читать дальше…
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mrLeXa, 19/05/2006 - 11:03:53):По ощущениям - смесь Догвиля, Американского пирога и Мулен Руж.
до, Догвиля этому фильму, как до Китая ,… Читать дальше…
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