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Доброй ночи и удачи Доброй ночи и удачи
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Good Night, and Good Luck.

Доброй ночи и удачи, 2005

2005 / США / Япония / Франция / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

1950 год. Тележурналистика только встает на ноги. Фильм рассказывает о реальном конфликте между тележурналистом Эдвардом Р. Мурроу и сенатором Джозефом МакКарти.

Чтобы рассказать всю правду народу, Мурроу и его преданная команда, во главе с продюсером Фредом Френдли и Джо Вершба, преодолевая давление со стороны корпорации и спонсоров, пытаются узнать к какой грязной тактике и лжи прибегал МаКарти во время его "охоты на коммунистических ведьм". Открытая вражда журналистов и сенатора становится еще более напряженной, когда МаКарти обвиняет Мурроу в том, что тот сам является коммунистом.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 9 марта 2006
Премьера в мире 1 сентября 2005
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Джордж Клуни
Джордж Клуни
В ролях
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Новый фильм Джорджа Клуни – произведение, качественно необычное для современного кинематографа. Будучи тщательной, предельно документализированной исторической реконструкцией, он тем не менее меньше всего проходит по архивному ведомству. Выписывая перипетии противостояния известного тележурналиста Эдварда Марроу и еще более известного – или, скорее уж, небезызвестного – сенатора Джозефа Маккарти, Клуни и его соавтор сценария Грант Хеслов имеют в виду прежде всего нынешние времена. Слова Марроу…
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Великая сила слова: 5 журналистских расследований, увековеченных в кино Снять кино о журналистах так, чтобы оно было интересно - задача не из простых. Ведь в действительности эта профессия не такая гламурная, каковой многие ее считают, и ее представители - довольно непримечательные персонажи. Зато остроумия и мастерского обращения с фактами талантливым «писакам» не занимать. В честь Всемирного дня свободы печати вспоминаем журналистов, чье экранное воплощение вышло достойным оригинала. 
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