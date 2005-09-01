Доброй ночи и удачи, 2005

1950 год. Тележурналистика только встает на ноги. Фильм рассказывает о реальном конфликте между тележурналистом Эдвардом Р. Мурроу и сенатором Джозефом МакКарти.

Чтобы рассказать всю правду народу, Мурроу и его преданная команда, во главе с продюсером Фредом Френдли и Джо Вершба, преодолевая давление со стороны корпорации и спонсоров, пытаются узнать к какой грязной тактике и лжи прибегал МаКарти во время его "охоты на коммунистических ведьм". Открытая вражда журналистов и сенатора становится еще более напряженной, когда МаКарти обвиняет Мурроу в том, что тот сам является коммунистом.