6.2
6.2

Попали!

, 2009
Doghouse
Великобритания / комедия, ужасы, фантастика / 18+
О фильме

Семеро друзей, у большинства из которых не складываются отношения с прекрасным полом, отправляются в глухую деревушку Мудли, где живет бабушка одного из приятелей. Он обещает компании веселый отдых, а главное — приятное общество одиноких девушек, коих в Мудли навалом и которые будут очень рады приезжим мужчинам. Бабушкин внук оказывается прав, но лишь отчасти: женщины и в самом деле радуются появлению друзей, но совсем по другой причине. Таинственный вирус превратил местных дам в кровожадных зомби, собирающихся с удовольствием полакомиться гостями.

В ролях

Дэнни Дайер
Стивен Грэм
Ноэль Кларк
Эмил Марва
Ли Инглби
Кейт-Ли Кастл
Режиссер Джэйк Уэст
Сценарист Дэн Шаффер
Композитор Ричард Уэллс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 12 июня 2009
Премьера в мире 20 марта 2006
Дата выхода
20 марта 2006 Россия 18+
11 июня 2009 Австралия
12 июня 2009 Великобритания
12 июня 2009 Германия
20 марта 2006 Казахстан
12 июня 2009 США
20 марта 2006 Украина
20 июля 2010 Франция
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $179 836
Производство Carnaby International, Carnaby Film Productions, Hanover Films
Другие названия
Doghouse, Koerakuut, Köpek Kulübesi, Nemilost, Nhà Chứa, Zombie Harem, Zombie Harlem, Вклепалися, Попали!, ゾンビハーレム

Рейтинг фильма

6.2
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

