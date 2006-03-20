Семеро друзей, у большинства из которых не складываются отношения с прекрасным полом, отправляются в глухую деревушку Мудли, где живет бабушка одного из приятелей. Он обещает компании веселый отдых, а главное — приятное общество одиноких девушек, коих в Мудли навалом и которые будут очень рады приезжим мужчинам. Бабушкин внук оказывается прав, но лишь отчасти: женщины и в самом деле радуются появлению друзей, но совсем по другой причине. Таинственный вирус превратил местных дам в кровожадных зомби, собирающихся с удовольствием полакомиться гостями.