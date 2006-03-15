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Постер фильма Никто не знает про секс
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Киноафиша Фильмы Никто не знает про секс

Никто не знает про секс

Nikto ne znaet pro seks 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник – старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящую любовь, и узнать, что такое секс.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 15 марта 2006
Дата выхода
15 марта 2006 Россия Централ Партнершип 16+
27 июля 2006 Беларусь
27 июля 2006 Казахстан
27 июля 2006 Украина
Бюджет $1 100 000
Сборы в мире $3 291 555
Производство Централ Партнершип
Другие названия
Nikto ne znaet pro seks, Neviens nezina par seksu, Nobody Knbows About Sex, Nobody Knows Sex, Seks haqida hech kim bilmaydi, Никто не знает про секс
Режиссер
Алексей Гордеев
В ролях
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Аврора
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
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Никто не знает про секс

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Anonim 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение 77 от 19/06/2006 - 00:03:50

На коленке снятый и смонтированный фильм. Что в нем хорошего? Ругающаяся матом Аврора - вряд ли..… Читать дальше…
stinky 2 апреля 2015, 12:51
ААААААААААА
такой сценарий я бы даже друзьям читать не стал... так убого не снимал помоему никто.

смторел в 4 захода...

рад только потому что не… Читать дальше…
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