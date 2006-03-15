Молодой провинциал Егор случайно знакомится с телеведущей Ангелиной и отправляется в Москву жениться. Привыкнуть к столичному темпу жизни Егору непросто. Все знания о мире ограничиваются у Егора тем, что он узнал в родной тайге, и тем, что рассказал ему единственный родственник – старый дед-охотник. Но пройдя испытание испорченной столицей, Егору предстоит и встретить настоящую любовь, и узнать, что такое секс.
|15 марта 2006
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|27 июля 2006
|Беларусь
|27 июля 2006
|Казахстан
|27 июля 2006
|Украина
На коленке снятый и смонтированный фильм. Что в нем хорошего? Ругающаяся матом Аврора - вряд ли..… Читать дальше…
такой сценарий я бы даже друзьям читать не стал... так убого не снимал помоему никто.
смторел в 4 захода...
рад только потому что не… Читать дальше…