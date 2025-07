Страна Россия

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 2006

Премьера в мире 15 марта 2006

Бюджет $1 100 000

Сборы в мире $3 291 555

Производство Централ Партнершип

Другие названия

Nikto ne znaet pro seks, Neviens nezina par seksu, Nobody Knbows About Sex, Nobody Knows Sex, Seks haqida hech kim bilmaydi, Никто не знает про секс