Питер FM, 2006

Эта лирическая история о двух молодых людях, оказавшихся на жизненном перепутье. Когда каждый должен решить – что же для него действительно важно? Пульсирующий организм мегаполиса, горькие расставания и новые встречи, наконец, само время, в котором живут герои, тесно переплетутся в судьбе каждого, чтобы привести их друг к другу...

Маша – диджей на популярном питерском радио, Максим – молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя – совсем не тот человек, который ей нужен. И кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай – Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит...