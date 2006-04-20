Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Апгрейд. Цифровой солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Питер FM Питер FM
Киноафиша Фильмы Питер FM

Питер FM, 2006

2006 / Россия
6.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Эта лирическая история о двух молодых людях, оказавшихся на жизненном перепутье. Когда каждый должен решить – что же для него действительно важно? Пульсирующий организм мегаполиса, горькие расставания и новые встречи, наконец, само время, в котором живут герои, тесно переплетутся в судьбе каждого, чтобы привести их друг к другу...

Маша – диджей на популярном питерском радио, Максим – молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя – совсем не тот человек, который ей нужен. И кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай – Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит...

6.9 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 апреля 2006
Премьера в мире 20 апреля 2006
Возраст 12+
Режиссер
Оксана Бычкова
Оксана Бычкова
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Наталья Рева
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Piter By
Piter By (2016)
6.818182
Москва, я терплю тебя
Москва, я терплю тебя (2016)
6.3333335
Петербург. Только по любви
Петербург. Только по любви (2016)
7.3076925
Интуиция
Интуиция (2001)
7.6
Плюс один
Плюс один (2008)
5.5833335
Про Любовь
Про Любовь (2015)
6.5
Белое платье
Белое платье (2010)
6
Курьер из
Курьер из "Рая" (2012)
5.36
Продается дача
Продается дача (2005)
4.2
Дети понедельника (1997)
6.8
Предчувствие любви
Предчувствие любви (1982)
7.2
Красный жемчуг любви
Красный жемчуг любви (2007)
6.6
Постер фильма Питер FM 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Питер FM смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Петербург. Только по любви
 
Москва, я терплю тебя
 
Интуиция
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alex25 2 апреля 2015, 12:51
наконец вчера сходил на Питер-FM- билет достал только на сеанс в 0.40 – был почти полный зал, при том, что следующий день рабочий!! Одно могу… Читать дальше…
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (H02NY B45T42D, 24/05/2006 - 01:47:28):Фильм, как выразилась моя подруга, милый. Мне он показался слишком простецким. Я бы даже сказал… Читать дальше…
Отзывы Написать
54 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ирина Рахманова: лучшие фильмы и сериалы в карьере актрисы Недавно звезда в очередной раз вернулась к образу следователя Ульяны Соколовой.
Написать
5 октября 2022 14:49
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Хранитель тайн
Хранитель тайн
2022, Испания / Аргентина / Германия, триллер
Безумная дорога
Безумная дорога
2021, Австралия, боевик, ужасы
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Related video
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши