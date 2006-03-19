Долгожданное продолжение нашумевшего анимационного фильма “Ледниковый период” 2002 года.
Мамонт Мэнни, ленивец Сид и саблезубый тигр Диего вместе с остальной доисторической фауной беззаботно живут в долине, наслаждаясь внезапно наступившим потеплением. Когда погода становится совсем уж жаркой, а льды начинают стремительно таять, животные осознают — это приведет к экологической катастрофе. Начинается массовый побег, туда, где, по слухам, есть спасительный корабль. Вдобавок потепление размораживает двух древних смертоносных ящеров, которые начинают преследовать мигрирующих животных.
Помимо глобального бедствия героев тревожат и личные проблемы. Мэнни очень переживает из-за того что он, по всей видимости, последний выживший мамонт на Земле, а значит, что его виду грозит полное вымирание. Диего понимает, что он, как и любая кошка, до смерти боится воды. У Сида складываются очень непростые отношения со своими сородичами, а саблезубая белка Скрат по-прежнему увлечена охотой за неуловимым желудем и вообще не замечает ничего вокруг.
Изначально выход фильма в прокат должен был состояться в ноябре 2005 года, но из-за урагана “Катрина” и выхода в это же время анимационного фильма “Роботы” релиз был перенесен на март 2006 года.
Самый кассовый анимационный фильм 2006 года.
Создание анимации заняло всего лишь 8 месяцев.
Чолли, который выпускает газы в лицо Сида — это халикотерий: крупное травоядное млекопитающее, дальний родственник современных лошадей.
Двух морских рептилий, которые преследуют стадо на протяжении всего фильма, зовут Критейшес и Мейлстром. Критейшес — это крокодил метриоринх, а Мейлстром — плакодонт плакод. Изначально предполагалось, что в фильме будет третий хищник, который в некоторых в ранних эскизах представлял собой маленькое существо подобное аксолотлю, но в итоге персонаж был вырезан.
Фильм заработал в прокате в два раза больше первой части.
Чтобы зрители отключали свои мобильные телефоны во время сеанса, в кинотеатрах показывали специально созданный видеоролик, в котором Сид жалуется на звонящий сотовый телефон. Похожие уловки были использованы при прокате фильмов “Братец-медвежонок”, “Роботы” и “Я, робот”.
Некоторые эпизоды с участием саблезубой белки Скрата были удалены из фильма из-за перебора хронометража.
Олени, показанные в толпе, основаны на двух видах вымерших оленей: гоплитомерикс, у которого был характерный рог на носу, и мегалоцерос савини, вид ирландского лося, известный своими длинными рогами.
Усовершенствования в компьютерном моделировании меха, которые произошли со времен выхода первого фильма, потребовали незначительных изменений в исходных моделях персонажей. В частности, Сид выглядит с натуральным мехом толще.
Животные, похожие на рогатых бобров, действительно существовали. Цератогаулюс был рогатым грызуном, который использовал свои рога для защиты. Он не был родственником бобров, принадлежащих к отдельному и ныне вымершему семейству, и не имел большого плоского хвоста, который у него есть в фильме, а внешне был больше похож на сурка или суслика.
Изначально мошенником должен был быть Сид в первом фильме, но в итоге этот персонаж появился только во второй части, и им стал броненосец Быстрый Тони.
Работа над сиквелом началась еще в то время, когда первый фильм показывали в кинотеатрах.
В ходе рекламного продвижения фильма саблезубая белка Скрата появился в эпизоде мультсериала «Гриффины».
Ледниковый период закончился, и таящий снег грозит уничтожить долину, где живут Диего, Мэнни и Сид. Ну а значит, им придется объединиться и предупредить всех остальных жителей об опасности.
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Это снова я,я имел ввиду что мне 55 лет.