Изначально выход фильма в прокат должен был состояться в ноябре 2005 года, но из-за урагана “Катрина” и выхода в это же время анимационного фильма “Роботы” релиз был перенесен на март 2006 года.

Самый кассовый анимационный фильм 2006 года.

Создание анимации заняло всего лишь 8 месяцев.

Чолли, который выпускает газы в лицо Сида — это халикотерий: крупное травоядное млекопитающее, дальний родственник современных лошадей.

Двух морских рептилий, которые преследуют стадо на протяжении всего фильма, зовут Критейшес и Мейлстром. Критейшес — это крокодил метриоринх, а Мейлстром — плакодонт плакод. Изначально предполагалось, что в фильме будет третий хищник, который в некоторых в ранних эскизах представлял собой маленькое существо подобное аксолотлю, но в итоге персонаж был вырезан.

Фильм заработал в прокате в два раза больше первой части.

Чтобы зрители отключали свои мобильные телефоны во время сеанса, в кинотеатрах показывали специально созданный видеоролик, в котором Сид жалуется на звонящий сотовый телефон. Похожие уловки были использованы при прокате фильмов “Братец-медвежонок”, “Роботы” и “Я, робот”.

Некоторые эпизоды с участием саблезубой белки Скрата были удалены из фильма из-за перебора хронометража.

Олени, показанные в толпе, основаны на двух видах вымерших оленей: гоплитомерикс, у которого был характерный рог на носу, и мегалоцерос савини, вид ирландского лося, известный своими длинными рогами.

Усовершенствования в компьютерном моделировании меха, которые произошли со времен выхода первого фильма, потребовали незначительных изменений в исходных моделях персонажей. В частности, Сид выглядит с натуральным мехом толще.

Животные, похожие на рогатых бобров, действительно существовали. Цератогаулюс был рогатым грызуном, который использовал свои рога для защиты. Он не был родственником бобров, принадлежащих к отдельному и ныне вымершему семейству, и не имел большого плоского хвоста, который у него есть в фильме, а внешне был больше похож на сурка или суслика.

Изначально мошенником должен был быть Сид в первом фильме, но в итоге этот персонаж появился только во второй части, и им стал броненосец Быстрый Тони.

Работа над сиквелом началась еще в то время, когда первый фильм показывали в кинотеатрах.

В ходе рекламного продвижения фильма саблезубая белка Скрата появился в эпизоде мультсериала «Гриффины».