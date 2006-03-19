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Постер мультфильма Ледниковый период 2: Глобальное потепление
7.4
Ледниковый период 2: Глобальное потепление - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 2: Глобальное потепление
7.4

Ледниковый период 2: Глобальное потепление

, 2006
Ice Age 2: The Meltdown
США / комедия, семейный, анимация / 18+
Мэнни, Диего и Сид спасают сородичей от затопления
Трейлеры
Постер мультфильма Ледниковый период 2: Глобальное потепление
7.4
Ледниковый период 2: Глобальное потепление - Трейлер
Ледниковый период 2: Глобальное потепление  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Долгожданное продолжение нашумевшего анимационного фильма “Ледниковый период” 2002 года.

Мамонт Мэнни, ленивец Сид и саблезубый тигр Диего вместе с остальной доисторической фауной беззаботно живут в долине, наслаждаясь внезапно наступившим потеплением. Когда погода становится совсем уж жаркой, а льды начинают стремительно таять, животные осознают — это приведет к экологической катастрофе. Начинается массовый побег, туда, где, по слухам, есть спасительный корабль. Вдобавок потепление размораживает двух древних смертоносных ящеров, которые начинают преследовать мигрирующих животных.

Помимо глобального бедствия героев тревожат и личные проблемы. Мэнни очень переживает из-за того что он, по всей видимости, последний выживший мамонт на Земле, а значит, что его виду грозит полное вымирание. Диего понимает, что он, как и любая кошка, до смерти боится воды. У Сида складываются очень непростые отношения со своими сородичами, а саблезубая белка Скрат по-прежнему увлечена охотой за неуловимым желудем и вообще не замечает ничего вокруг.

Изначально выход фильма в прокат должен был состояться в ноябре 2005 года, но из-за урагана “Катрина” и выхода в это же время анимационного фильма “Роботы” релиз был перенесен на март 2006 года.

Самый кассовый анимационный фильм 2006 года.

Создание анимации заняло всего лишь 8 месяцев.

Чолли, который выпускает газы в лицо Сида — это халикотерий: крупное травоядное млекопитающее, дальний родственник современных лошадей.

Двух морских рептилий, которые преследуют стадо на протяжении всего фильма, зовут Критейшес и Мейлстром. Критейшес — это крокодил метриоринх, а Мейлстром — плакодонт плакод. Изначально предполагалось, что в фильме будет третий хищник, который в некоторых в ранних эскизах представлял собой маленькое существо подобное аксолотлю, но в итоге персонаж был вырезан.

Фильм заработал в прокате в два раза больше первой части.

Чтобы зрители отключали свои мобильные телефоны во время сеанса, в кинотеатрах показывали специально созданный видеоролик, в котором Сид жалуется на звонящий сотовый телефон. Похожие уловки были использованы при прокате фильмов “Братец-медвежонок”, “Роботы” и “Я, робот”.

Некоторые эпизоды с участием саблезубой белки Скрата были удалены из фильма из-за перебора хронометража.

Олени, показанные в толпе, основаны на двух видах вымерших оленей: гоплитомерикс, у которого был характерный рог на носу, и мегалоцерос савини, вид ирландского лося, известный своими длинными рогами.

Усовершенствования в компьютерном моделировании меха, которые произошли со времен выхода первого фильма, потребовали незначительных изменений в исходных моделях персонажей. В частности, Сид выглядит с натуральным мехом толще.

Животные, похожие на рогатых бобров, действительно существовали. Цератогаулюс был рогатым грызуном, который использовал свои рога для защиты. Он не был родственником бобров, принадлежащих к отдельному и ныне вымершему семейству, и не имел большого плоского хвоста, который у него есть в фильме, а внешне был больше похож на сурка или суслика.

Изначально мошенником должен был быть Сид в первом фильме, но в итоге этот персонаж появился только во второй части, и им стал броненосец Быстрый Тони.

Работа над сиквелом началась еще в то время, когда первый фильм показывали в кинотеатрах.

В ходе рекламного продвижения фильма саблезубая белка Скрата появился в эпизоде мультсериала «Гриффины».

Ледниковый период закончился, и таящий снег грозит уничтожить долину, где живут Диего, Мэнни и Сид. Ну а значит, им придется объединиться и предупредить всех остальных жителей об опасности.

В ролях

Рэй Романо
Рэй Романо
Manny
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Сид
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Диего
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Lone Gunslinger Vulture
Куин Латифа
Куин Латифа
Элли
Крис Уэдж
Крис Уэдж
Scrat
Джей Лено
Fast Tony
Джош Пек
Джош Пек
Эдди
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Крэш
Денни Диллон
Питер Акерман
Папа Жук-Навозник
Режиссер Карлос Салдана
Сценарист Питер Голк, Джерри Суоллоу, Джим Хехт
Композитор Will Edwards, Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 19 марта 2006
Дата выхода
30 марта 2006 Россия 6+
6 апреля 2006 Австралия
6 апреля 2006 Австрия
30 марта 2006 Аргентина
30 марта 2006 Армения
30 марта 2006 Беларусь
29 марта 2006 Бельгия
31 марта 2006 Болгария
31 марта 2006 Бразилия
7 апреля 2006 Великобритания
30 марта 2006 Венгрия
7 апреля 2006 Венесуэла
1 июня 2007 Вьетнам
6 апреля 2006 Германия
13 апреля 2006 Гонконг
6 апреля 2006 Греция
7 апреля 2006 Дания
30 марта 2006 Доминиканская Республика
5 апреля 2006 Египет
4 апреля 2006 Израиль
21 апреля 2006 Индия
29 марта 2006 Индонезия
7 апреля 2006 Ирландия
7 апреля 2006 Исландия
31 марта 2006 Испания
21 апреля 2006 Италия
30 марта 2006 Казахстан
29 марта 2006 Канада
14 апреля 2006 Кипр
9 июня 2006 Китай
7 апреля 2006 Колумбия
12 апреля 2006 Кувейт
14 апреля 2006 Латвия
13 апреля 2006 Ливан
7 апреля 2006 Литва
19 июня 2007 Мадагаскар
12 мая 2006 Македония
30 марта 2006 Малайзия
31 марта 2006 Мексика
29 марта 2006 Нидерланды
6 апреля 2006 Новая Зеландия
7 апреля 2006 Норвегия
12 апреля 2006 ОАЭ
31 марта 2006 Панама
6 апреля 2006 Перу
31 марта 2006 Польша
30 марта 2006 Португалия
30 марта 2006 Пуэрто-Рико
31 марта 2006 Румыния
31 марта 2006 США
30 марта 2006 Сербия
30 марта 2006 Сингапур
6 апреля 2006 Словакия
13 апреля 2006 Словения
6 апреля 2006 Таиланд
1 апреля 2006 Тайвань
5 апреля 2006 Тринидад и Тобаго
14 апреля 2006 Турция
30 марта 2006 Украина
30 марта 2006 Уругвай
29 марта 2006 Филиппины
31 марта 2006 Финляндия
5 апреля 2006 Франция
13 апреля 2006 Хорватия
6 апреля 2006 Чехия
6 апреля 2006 Чили
7 апреля 2007 Швейцария
31 марта 2006 Швеция
31 марта 2006 Эквадор
7 апреля 2006 Эстония
31 марта 2006 ЮАР
20 апреля 2006 Южная Корея
29 марта 2006 Ямайка
22 апреля 2006 Япония
MPAA PG
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $667 318 416
Производство 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Другие названия
Ice Age: The Meltdown, Ice Age 2: The Meltdown, La era de hielo 2, Ice Age 2, Ледниковый период 2: Глобальное потепление, A Era do Gelo 2, A Idade do Gelo 2: Descongelados, Alex 8: The Meltdown, Asre Yakhbandan 2, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Buz dövrü 2: Qlobal istiləşmə, Doba ľadová 2: Odmäk, Doba ledová 2: Obleva, Epoca de gheață 2: Dezghețul, Epoka e Akullnajave: Shkrirja, Epoka lodowcowa 2: Odwilż, I epohi ton pagetonon 2: I apopsyxi, Ice Age 2 - Jäätikkö sulaa, Ice Age 2 - Jetzt taut's, Ice Age 2: El desglaç, Ice Age 2: El deshielo, Ice Age 2: På tynd is, Idan ha'kerah 2, Istid 2 - Istiden har aldri vært hetere, Jääaeg 2 - Suur sula, Jégkorszak 2. - Az olvadás, Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan, L'Âge de glace 2, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'ère de glace 2: La fonte, La Edad de Hielo 2, La Era de Hielo 2 en 3D, La era de hielo 2: El deshielo, La era del hielo 2, Ledena doba 2, Ledeno doba 2: Zatopljenje, Ledus laikmets 2: Atkusnis, Ledynmetis 2, Ledynmetis 2: eros pabaiga, Muzlik davri 2, Muzlik davri 2: Jazirama issiq, Η εποχή των παγετώνων 2: Η απόψυξη, Ледена епоха 2: Разтопяването, Ледено доба 2: Отапање, Льодовиковий період 2, Льодовиковий період 2: Глобальне потепління, Мұз дәуірі 2: Ғаламдық жылыну, बर्फीली दुनिया, アイス・エイジ2, 冰原歷險記2, 冰川时代2：融冰之灾, 冰河世紀2, Doba ledová 2, Jääaeg 2, 冰河世纪2, 冰河世纪2：消融, Buz Dövrü 2: Ərimə Başlayır, Ice Age 2 - The Meltdown, Ledeno doba 2: Otapanje, A Era do Gelo 2 - O Degelo, Epoka Lodowcowa: Odwilż, L Age de Glace 2, გამყინვარების ხანა: დნობა, 冰川时代2, 冰河世纪2：融冰之灾, Ice Age 2 El Deshielo The Meltdown, Ice Age 2 The Meltdown, Ice Age 2: istiden har aldrig varit hetare, Ice Age The Meltdown, Ísöld 2: Hlákan, العصر الجليدي: الذوبان, 冰原历险记2

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 89 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1101 В жанре «комедия»  239 В жанре «семейный»  131 В жанре «анимация»  183 В фильмах США  678 В фильмах 2006 года  17
Обновлено 18 ноября 2025

Трейлеры мультфильма

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Ледниковый период 2: Глобальное потепление - Трейлер
Ледниковый период 2: Глобальное потепление Трейлер
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саундтрек мультфильма Ледниковый период 2: Глобальное потепление

Наша рецензия

Первый «Ледниковый период» был, в сущности, неплох. Основная его проблема заключалась в том, что пока действие циркулировало внутри животного мира, фокусируясь на симпатичном трио рассудительно-чувствительного мамонта, рассудительно-мужественного тигра и безрассудно-привязчивого ленивца, все было остроумно и энергично, когда же к сюжету примешивались люди в образе сиротливых младенцев и охотящихся родителей – сентиментальность заволакивала горизонт, а за каждым из персонажей начинал тянуться…

Отзывы о мультфильме

Люка 2 апреля 2015, 12:51
✊ Очень рада, что вторая часть этого юморного мульта не опустилась до уровня шрекообразных! Посмотрела с огромным удовольствием и наверняка схожу второй раз)))
гость 55 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (гость55, 31/03/2006 - 18:07:42):скажите,вот 55 лет, мне будет интересно это смотреть?

Это снова я,я имел ввиду что мне 55 лет.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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