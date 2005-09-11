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Гордость и предубеждение Гордость и предубеждение
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Pride and Prejudice

Гордость и предубеждение, 2005

2005 / Франция / Великобритания
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация классического романа Джейн Остин. Мелкопоместный дворянин мистер Беннет озабочен судьбой своих дочерей – Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидии. Каждую из них необходимо выдать замуж за достойного человека, а состоятельных и благородных женихов в провинциальном уголке найти непросто. На балу сестер представляют мистеру Бингли, обаятельному и богатому холостяку, а также его другу, высокомерному и холодному мистеру Дарси. Вскоре мистер Бингли начинает ухаживать за старшей миссис Беннет, но затем внезапно уезжает в Лондон. Элизабет узнает о том, что это мистер Дарси посоветовал своему другу прекратить отношения с Джейн, и начинает презирать его еще больше. Но кто знает, не изменится ли ее отношение в дальнейшем…

  • Режиссер фильма Джо Райт изначально не представлял Киру Найтли в роли Элизабет, считая ее чересчур… привлекательной. Однако, лично встретившись с актрисой, Райт изменил свое мнение.
  • В начале фильма Элизабет читает роман под названием «Первые впечатления» – так в первоначальном варианте назывались «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
  • Дональд Сазерленд (мистер Беннет) и Джена Мэлоун (Лидия Беннет) – единственные актеры не британского происхождения в составе съемочной группы.

Действие картины происходит в конце XVIII века в Англии. Миссис Беннет хочет как можно выгоднее выдать замуж пять своих дочерей, чтобы обеспечить им безбедное будущее. Одна из сестер, Элизабет, не спешит под венец, в чем ее поддерживает отец. Когда же в соседнем имении поселяется богатый холостяк мистер Бингли, в семействе Беннет возникает настоящий переполох. Главной претенденткой на брак с ним считается старшая дочь Джейн, а Элизабет начинает встречаться с лучшим другом Бингли – красивым, но высокомерным мистером Дарси. После неожиданного отъезда Бингли в Лондон Элизабет разочаровывается в мистере Дарси, считая его виновным в том, что Джейн осталась одна. Но случай, произошедший с ее младшей сестрой Лидией, открывает Элизабет глаза на истинный характер ее взаимоотношений с Дарси.

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 12 января 2006
Премьера в мире 11 сентября 2005
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Клоди Блэкли
Бренда Блетин
Саманта Блум
Джуди Денч
Джуди Денч
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Книги Джейн Остин, входящие в обязательную программу в британских университетах, знает, положительно, чуть ли не весь читающий мир. Психологизм, ирония и утонченность вместе составляют дух и визитную карточку этой писательницы – и примерно каждые 10-15 лет их с большим или меньшим успехом пытаются перенести на экран. Сюжет «Гордости и предубеждения» знаком многим: в Пемберли, имение, соседнее с имением семьи Беннет приезжает новый владелец: приятный молодой человек по имени…
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Дюймовочка 2 апреля 2015, 12:51
нда.. много я прочитала хороших и плохих отзывов о данном фильме... но решила все же сходить...

фильм-то какой! гордость и предубеждение! и… Читать дальше…
Alenkiy 2 апреля 2015, 12:51
Видимо, великолепная английская экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (BBC, 1996) не даёт покоя американцам.
Фильм с Кирой… Читать дальше…
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