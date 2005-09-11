Гордость и предубеждение, 2005

Экранизация классического романа Джейн Остин. Мелкопоместный дворянин мистер Беннет озабочен судьбой своих дочерей – Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидии. Каждую из них необходимо выдать замуж за достойного человека, а состоятельных и благородных женихов в провинциальном уголке найти непросто. На балу сестер представляют мистеру Бингли, обаятельному и богатому холостяку, а также его другу, высокомерному и холодному мистеру Дарси. Вскоре мистер Бингли начинает ухаживать за старшей миссис Беннет, но затем внезапно уезжает в Лондон. Элизабет узнает о том, что это мистер Дарси посоветовал своему другу прекратить отношения с Джейн, и начинает презирать его еще больше. Но кто знает, не изменится ли ее отношение в дальнейшем…
Действие картины происходит в конце XVIII века в Англии. Миссис Беннет хочет как можно выгоднее выдать замуж пять своих дочерей, чтобы обеспечить им безбедное будущее. Одна из сестер, Элизабет, не спешит под венец, в чем ее поддерживает отец. Когда же в соседнем имении поселяется богатый холостяк мистер Бингли, в семействе Беннет возникает настоящий переполох. Главной претенденткой на брак с ним считается старшая дочь Джейн, а Элизабет начинает встречаться с лучшим другом Бингли – красивым, но высокомерным мистером Дарси. После неожиданного отъезда Бингли в Лондон Элизабет разочаровывается в мистере Дарси, считая его виновным в том, что Джейн осталась одна. Но случай, произошедший с ее младшей сестрой Лидией, открывает Элизабет глаза на истинный характер ее взаимоотношений с Дарси.
фильм-то какой! гордость и предубеждение! и… Читать дальше…
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