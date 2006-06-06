Омен 666, 2006

Священник обсерватории Ватикана видит появление кометы, и Церковь уверена, что это подтверждает начало Армагеддона. Тем временем крестный сын президента Роберт Торн узнает, что его жена Кэтрин только что потеряла ребенка и больше никогда не сможет родить. Ему предлагают заменить мертвого младенца другим ребенком, потерявшим мать. Роберт принимает малыша и называет его Дэмиеном. Вскоре после этого он становится послом в Лондоне. Когда няня Дэмиена совершает самоубийство во время его дня рождения, Кэтрин начинает понимать, что Дэмиен – зло. В это же время с Робертом связывается священник, который говорит, что Дэмиен – сын дьявола.