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Омен 666 Омен 666
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The Omen

Омен 666, 2006

2006 / США
6.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Священник обсерватории Ватикана видит появление кометы, и Церковь уверена, что это подтверждает начало Армагеддона. Тем временем крестный сын президента Роберт Торн узнает, что его жена Кэтрин только что потеряла ребенка и больше никогда не сможет родить. Ему предлагают заменить мертвого младенца другим ребенком, потерявшим мать. Роберт принимает малыша и называет его Дэмиеном. Вскоре после этого он становится послом в Лондоне. Когда няня Дэмиена совершает самоубийство во время его дня рождения, Кэтрин начинает понимать, что Дэмиен – зло. В это же время с Робертом связывается священник, который говорит, что Дэмиен – сын дьявола.

  • Во время съемок Симус Дэйви-Фицпатрик не знал, что его персонаж должен был быть сыном дьявола. Джулия Стайлз отметила, что это произошло потому, что создатели фильма подумали, что он слишком молод, чтобы понять это. Тем не менее, когда юного актера просили показать зловещее лицо Дэмиена, он справлялся на отлично. 
  • Премьера фильма специально была приурочена к дате 06.06.06, чтобы вызвать более широкий интерес и привлечь внимание общественности.
  • На обоях в спальне Дэмиена нарисован цветочный узор с виноградной лозой, изогнутый таким образом, что образует стену из шестиугольников.

Римейк классического фильма ужасов 1976 года.

Американский чиновник осознает, что, возможно, его маленький сын является реинкарнацией дьявола.

6.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 июня 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Возраст 16+
Режиссер
Джон Мур
Джон Мур
В ролях
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Все актеры и съемочная группа
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Омен 666
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Режиссер Джон Мур за несколько лет проделал путь от безликого рядового постановщика до творчески значимой фигуры. Если «В тылу врага» был техничным и спорым, но все же банальным геополитическим боевиком, напичканным и перепачканным сомнительной ценности американской милитаристской идеологией, то «Полет “Феникса”» виделся уже значительным шагом вперед – во многом благодаря энергичной драматургии Скотта Фрэнка, выжавшего из банального сюжета несколько весьма любопытных сценарных ходов, и…
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Мо 2 апреля 2015, 12:51
Может имеется ввиду тот микрофон,когда снимают фильм,но ничего такого ,когда вчера смотрела фильм не увидела......
Фильм,понравился,не скажу ,что… Читать дальше…
AlexGEO 2 апреля 2015, 12:51
Фильм совсем не понравился . Мальчик играет неважно. Когда показывали его насупленное личико, зал просто смеялся . Повеселила аналогия, что политика… Читать дальше…
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24 голоса
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