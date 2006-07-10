Эми, ее муж Джеймс и их маленькая дочь Сара отправляются в Мексику, чтобы отпраздновать тридцатилетие своего друга Зака на яхте их безрассудного приятеля Дэна. В нескольких километрах от берега подруга Дэна по имени Мишель предлагает остановить яхту и искупаться. Эми остается на яхте, так как боится воды, но Дэн толкает ее за борт и падает вместе с ней, чтобы разыграть. Оказавшись в воде, герои понимают, что Дэн забыл поставить посадочный трап, и они не смогут подняться обратно. Поняв, что Сара осталась на судне совсем одна и скоро ее унесет в открытое море, герои впадают в панику и начинают трагическую борьбу за выживание.
Компания старых школьных друзей отправляется в круиз выходного дня на роскошной яхте. Казалось бы, ничто не предвещает проблем. Но, собравшись поплавать в океане, они забывают сделать одну мелочь – опустить лестницу. Оказывается, без нее на яхту невозможно забраться, и они остались наплаву во многих километрах от берега. Ситуация усугубляется тем, что Эми, главная героиня фильма, боится воды, а на яхте осталась одна ее маленькая дочка Сара. Осознавая всю трагичность ситуации, друзья принимаются выяснять отношения. Вскоре физическое истощение начинает приносить страшные потери. Радостная встреча старых друзей превращается в битву за выживание...
|12 октября 2006
|Россия
|Вест
|16+
|12 октября 2006
|Беларусь
|9 августа 2006
|Бельгия
|10 июля 2006
|Великобритания
|10 августа 2006
|Германия
|3 августа 2006
|Греция
|18 августа 2006
|Испания
|12 октября 2006
|Казахстан
|7 сентября 2006
|Нидерланды
|28 сентября 2006
|Португалия
|M/14
|20 февраля 2007
|США
|12 октября 2006
|Украина
|27 июня 2007
|Франция
По сюжету группа друзей, не видевшись 5 лет, решает… Читать дальше…