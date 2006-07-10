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Постер фильма Дрейф
6.5
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6.5

Дрейф

, 2006
Adrift / Open Water 2
Германия / триллер / 18+
Постер фильма Дрейф
6.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Эми, ее муж Джеймс и их маленькая дочь Сара отправляются в Мексику, чтобы отпраздновать тридцатилетие своего друга Зака на яхте их безрассудного приятеля Дэна. В нескольких километрах от берега подруга Дэна по имени Мишель предлагает остановить яхту и искупаться. Эми остается на яхте, так как боится воды, но Дэн толкает ее за борт и падает вместе с ней, чтобы разыграть. Оказавшись в воде, герои понимают, что Дэн забыл поставить посадочный трап, и они не смогут подняться обратно. Поняв, что Сара осталась на судне совсем одна и скоро ее унесет в открытое море, герои впадают в панику и начинают трагическую борьбу за выживание.

  • Эмма Колфилд изначально была выбрана на роль Лорен, так как была сильнейшей пловчихой группы. Но по прибытии на место съемок быстро стало очевидно, что Колфилд боялась оказаться в воде, так что роли поменяли местами. 
  • Песня, звучащая за кадром в самом начале фильма, когда главные герои едут в порт, называется Godspeed. Яхта Дэна также называется GODSPEED.
  • Персонаж и мотивы Дэна основаны на детских страхах режиссера Ханса Хорна и на том, как он обычно стоял в стороне от купающихся в общественных бассейнах. 
  • Чтобы подготовиться к фильму, Сьюзен Мэй Пратт, исполнившая роль Эми, ходила в солярий и училась плавать, чтобы подготовиться к большому количеству водных сцен.

Компания старых школьных друзей отправляется в круиз выходного дня на роскошной яхте. Казалось бы, ничто не предвещает проблем. Но, собравшись поплавать в океане, они забывают сделать одну мелочь – опустить лестницу. Оказывается, без нее на яхту невозможно забраться, и они остались наплаву во многих километрах от берега. Ситуация усугубляется тем, что Эми, главная героиня фильма, боится воды, а на яхте осталась одна ее маленькая дочка Сара. Осознавая всю трагичность ситуации, друзья принимаются выяснять отношения. Вскоре физическое истощение начинает приносить страшные потери. Радостная встреча старых друзей превращается в битву за выживание...

В ролях

Сьюзан Мэй Прэтт
Amy
Ричард Спейт-мл.
James
Никлаус Ланге
Zach
Али Хиллис
Али Хиллис
Lauren
Кэмерон Ричардсон
Кэмерон Ричардсон
Michelle
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
Dan
Александра Раах
Amy as a Little Girl
Вольфганг Раах
Amy's Father
Alfred Cuschieri
Старый рыбак
Kelly Wagner
Erica - Zach's Sister
Режиссер Ханс Хорн
Сценарист Adam Kreutner, Collin McMahon, David Mitchell, Ричард Спейт-мл.
Композитор Герд Бауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 28 июля 2007
Премьера в мире 10 июля 2006
Дата выхода
12 октября 2006 Россия Вест 16+
12 октября 2006 Беларусь
9 августа 2006 Бельгия
10 июля 2006 Великобритания
10 августа 2006 Германия
3 августа 2006 Греция
18 августа 2006 Испания
12 октября 2006 Казахстан
7 сентября 2006 Нидерланды
28 сентября 2006 Португалия M/14
20 февраля 2007 США
12 октября 2006 Украина
27 июня 2007 Франция
MPAA R
Бюджет €1 200 000
Сборы в мире $6 816 129
Производство Orange Pictures, Shotgun Pictures, Universum Film (UFA)
Другие названия
Open Water 2: Adrift, Adrift, A la deriva, Pánico en altamar, Дрейф, Açık Deniz 2: Akıntıya Kapılmak, Alla deriva, Åpent farvann, Armadilha em Alto Mar, Atklātie ūdeņi 2: Dreifā, Avameri 2, Deadly Sea, Dérive mortelle, Elsodródva, Godspeed, Hamenoi ston okeano, În derivã, În larg 2, Lehoudim be'lev yam, Mar Aberto 2, Océan noir 2: La dérive, Ocean strachu 2, Odsouzeni zemřít: Otevřené moře 2, Odsúdení zomrieť: Otvorené more 2, Open Water 2, Pânico em Alto Mar, Prepušteni slučaju, Trôi Dạt 2, U milosti oceana, Χαμένοι στον ωκεανό, В открити води 2, Відкрите море 2: Дрейф, オープン・ウォーター2, 顫慄汪洋2, 颤栗汪洋2, Otevřené moře 2, Alla deriva - Adrift, Open Water 2 - Alla deriva

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
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Обновлено 29 декабря 2024

Цитаты

James Наша дочь останется с травмой на всю жизнь. Либо она вырастет с какой-то странной тягой к Попаю, либо станет лесбиянкой.

Отзывы о фильме

supkrovi 2 апреля 2015, 12:51
Самый плохой фильм всех времён и народов! Ура! Теперь я его использую как эталон хреновости. Во время просмотра всё ждёшь когдаже он закончится.… Читать дальше…
Weteran Mc 29 декабря 2024, 00:59
"Дрейф" - остросюжетный триллер про выживание 2006 года, снятый по реальным событиям.
По сюжету группа друзей, не видевшись 5 лет, решает… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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