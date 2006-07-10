Эми, ее муж Джеймс и их маленькая дочь Сара отправляются в Мексику, чтобы отпраздновать тридцатилетие своего друга Зака на яхте их безрассудного приятеля Дэна. В нескольких километрах от берега подруга Дэна по имени Мишель предлагает остановить яхту и искупаться. Эми остается на яхте, так как боится воды, но Дэн толкает ее за борт и падает вместе с ней, чтобы разыграть. Оказавшись в воде, герои понимают, что Дэн забыл поставить посадочный трап, и они не смогут подняться обратно. Поняв, что Сара осталась на судне совсем одна и скоро ее унесет в открытое море, герои впадают в панику и начинают трагическую борьбу за выживание.