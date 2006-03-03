Ультрафиолет, 2006

Действие фильма разворачивается в будущем. В секретных лабораториях ученые пытаются создать сверхсолдат, но их эксперименты оборачиваются катастрофой – в результате аварии половина населения Земли заражается новым вирусом и превращается в мутантов-гемофагов. Они во много раз превосходят обычных людей в силе и выносливости, а также имеют вампирские клыки. На планете установлено мировое правительство. Специальные службы начинают охоту на мутантов, и чтобы выжить, им приходится объединиться. Одна из заразившихся, девушка по имени Вайолет, получает задание украсть у людей разработанное оружие против гемофагов. Но вместо разработок героиня случайно крадет из лаборатории клона президента мира…
На закате XXI века на Земле бушует ожесточенная война между обычными людьми и новым подвидом людей-вампиров. Непобедимый вирус, детище коварных спецслужб, способен в одночасье наделить любого человека невероятной силой, фантастической ловкостью и несравненным интеллектом – ценой его скорой и неминуемой смерти. Жертвы глобальной эпидемии обречены на уничтожение, но бесстрашные повстанцы намерены бороться до конца. Среди них – отважная Вайолет. У нее есть всего 36 часов на то, чтобы выполнить свою последнюю миссию в логове врага, но теперь только от нее зависит судьба загадочного мальчика, на которого охотятся могущественные власти. Одна неуязвимая красавица против армии спецагентов в мире, стоящем на краю бездны – решающий элемент в смертельном противостоянии людей и суперменов!
Музыка с середины фильма и до конца - группа "Jem" , песня называется… Читать дальше…
Не очень кому интерсно скачать можна на kinoshara.com