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Ultraviolet

Ультрафиолет, 2006

2006 / США
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в будущем. В секретных лабораториях ученые пытаются создать сверхсолдат, но их эксперименты оборачиваются катастрофой – в результате аварии половина населения Земли заражается новым вирусом и превращается в мутантов-гемофагов. Они во много раз превосходят обычных людей в силе и выносливости, а также имеют вампирские клыки. На планете установлено мировое правительство. Специальные службы начинают охоту на мутантов, и чтобы выжить, им приходится объединиться. Одна из заразившихся, девушка по имени Вайолет, получает задание украсть у людей разработанное оружие против гемофагов. Но вместо разработок героиня случайно крадет из лаборатории клона президента мира…

  • Продолжительность первоначальной версии фильма составляла 120 минут, однако руководство студии Screen Gems заставило создателей сократить его до 88 минут. По мнению режиссера Курта Уиммера и исполнительницы главной роли Миллы Йовович, смысл картины от этого значительно исказился.
  • В Японии картина стала настолько популярной, что по ее мотивам в 2008 году был выпущен аниме-сериал «Ультрафиолет: Код 044».
  • Первая фраза, произнесенная главной героиней, звучит как «Меня зовут Вайолет». Это отсылка к франшизе «Обитель зла», в которой героиня Миллы Йовович начинала свой рассказ со слов «Меня зовут Элис».

На закате XXI века на Земле бушует ожесточенная война между обычными людьми и новым подвидом людей-вампиров. Непобедимый вирус, детище коварных спецслужб, способен в одночасье наделить любого человека невероятной силой, фантастической ловкостью и несравненным интеллектом – ценой его скорой и неминуемой смерти. Жертвы глобальной эпидемии обречены на уничтожение, но бесстрашные повстанцы намерены бороться до конца. Среди них – отважная Вайолет. У нее есть всего 36 часов на то, чтобы выполнить свою последнюю миссию в логове врага, но теперь только от нее зависит судьба загадочного мальчика, на которого охотятся могущественные власти. Одна неуязвимая красавица против армии спецагентов в мире, стоящем на краю бездны – решающий элемент в смертельном противостоянии людей и суперменов!

6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 апреля 2006
Премьера в мире 3 марта 2006
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Курт Уиммер
Курт Уиммер
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Кэмерон Брайт
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Себастьен Андрье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ультрафиолет 4 постера
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Ультрафиолет

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Наша рецензия
Курт Виммер – режиссер, не лишенный некоторого таланта, что видно даже по кадру в прологе, где фигура главной героини виртуозно преломляется в вытянутое стрекозье тело вертолета, однако «Ультрафиолет» определенно не его праздник. Это даже не праздник японского комикса, многообещающе нарисованного в самом начале помощниками Виммера: тут нет совершенно никакой деконструкции в духе Кристофера Нолана («Бэтмен. Начало») или М. Найта Шьямалана («Неуязвимый»), а простым обилием боевых сцен в наше…
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ИуфМшЫ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Fear от 09/02/2006 - 03:37:56

Музыка с середины фильма и до конца - группа "Jem" , песня называется… Читать дальше…
jamaica 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел, это пародия на Resident Evil, Эон Флакс и других фильмов.

Не очень кому интерсно скачать можна на kinoshara.com
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