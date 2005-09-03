Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Потерянный город
Киноафиша Фильмы Потерянный город
The Lost City

Потерянный город, 2006

2006
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Действие фильма разворачивается в 1958 году в Гаване. Для одних этот прекрасный город – замечательное место для развлечений, а для других – оплот диктаторского режима Батисты. По мере того как революционные силы под руководством Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары готовятся к взятию Гаваны, аполитично настроенный Фико, владелец одного из самых модных в городе ночных музыкальных клубов, пытается и сохранить свою семью, и не потерять любимую женщину Аврору. При этом он не догадывается, что его клубу предстоит стать не только популярным местом для проведения досуга... За всеми этими событиями наблюдает писатель, американский эмигрант, на глазах которого кубинская революция меняет все вокруг, в том числе и культуру, и самих людей. Фико же спасает его любовь к кубинской музыке.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 12 октября 2006
Премьера в мире 3 сентября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Гельварс
Бюджет $9 600 000
Режиссер
Энди Гарсия
Энди Гарсия
В ролях
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Энрике Муркьяно
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Потерянный город
Песнь заката
Песнь заката (2015)
6
Ночной поезд до Лиссабона
Ночной поезд до Лиссабона (2013)
7.3333335
Без изъяна
Без изъяна (2007)
7.4
Хороший немец
Хороший немец (2006)
5.5333333
Модильяни
Модильяни (2004)
7.4
История с ожерельем
История с ожерельем (2001)
6.6666665
Защита Лужина
Защита Лужина (2000)
6.785714
Солдат Джейн
Солдат Джейн (1997)
7.5
Слишком молода, чтобы умереть?
Слишком молода, чтобы умереть? (1990)
7.4166665
Гавана
Гавана (1990)
6.0833335
Полуночный ковбой
Полуночный ковбой (1969)
6.866667
Голос
Голос (2014)
6.9
Постер фильма Потерянный город 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше