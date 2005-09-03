Потерянный город, 2006

Действие фильма разворачивается в 1958 году в Гаване. Для одних этот прекрасный город – замечательное место для развлечений, а для других – оплот диктаторского режима Батисты. По мере того как революционные силы под руководством Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары готовятся к взятию Гаваны, аполитично настроенный Фико, владелец одного из самых модных в городе ночных музыкальных клубов, пытается и сохранить свою семью, и не потерять любимую женщину Аврору. При этом он не догадывается, что его клубу предстоит стать не только популярным местом для проведения досуга... За всеми этими событиями наблюдает писатель, американский эмигрант, на глазах которого кубинская революция меняет все вокруг, в том числе и культуру, и самих людей. Фико же спасает его любовь к кубинской музыке.