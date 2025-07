Страна Великобритания / Франция

Продолжительность 1 час 26 минут

Год выпуска 2005

Премьера онлайн 24 июня 2011

Премьера в мире 6 октября 2005

Сборы в мире $497 009

Производство Colour Me K Productions Limited, EuropaCorp, Isle of Man Film

Другие названия

Colour Me Kubrick: A True...ish Story, Colour Me Kubrick, Me, Myself & Kubrick, Appelez-moi Kubrick, Buti Stenliu Kubriku, Być jak Stanley Kubrick, Color Me Kubrick, Colour Me Kubrick: A True... ish Story, I Am Kubrick, Identidade Kubrick, Kubrick menet, Lege me Kubrick, Me, Myself & Stanley, Olla Stanley Kubrick, Totalmente Kubrick, Λέγε με Κιούμπρικ, Бути Стенлі Кубриком: Трішки правдива історія, Быть Стэнли Кубриком, Наричайте ме Кубрик, アイ・アム・キューブリック!