История артистичного авантюриста, выдававшего себя за режиссера Стенли Кубрика.
Фильм снят на основе реальных событий.
В 1998 году в клубах и ресторанах Лондона регулярно появляется мужчина, представляющийся Стенли Кубриком. Несмотря на то, что он не имеет с Кубриком никакого внешнего сходства, ловкому авантюристу верят решительно все – настолько правдоподобно он изображает знаменитого режиссера.
|23 февраля 2006
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|Централ Партнершип
|23 февраля 2006
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