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Постер фильма Быть Стэнли Кубриком
Постер фильма Быть Стэнли Кубриком
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Быть Стэнли Кубриком

Быть Стэнли Кубриком

Colour Me Kubrick 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История артистичного авантюриста, выдававшего себя за режиссера Стенли Кубрика.
Фильм снят на основе реальных событий.

 

В 1998 году в клубах и ресторанах Лондона регулярно появляется мужчина, представляющийся Стенли Кубриком. Несмотря на то, что он не имеет с Кубриком никакого внешнего сходства, ловкому авантюристу верят решительно все – настолько правдоподобно он изображает знаменитого режиссера.

Страна Великобритания / Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 24 июня 2011
Премьера в мире 6 октября 2005
Дата выхода
23 февраля 2006 Россия Централ Партнершип
23 февраля 2006 Беларусь
23 февраля 2006 Казахстан
23 февраля 2006 Украина
6 октября 2005 Франция
Сборы в мире $497 009
Производство Colour Me K Productions Limited, EuropaCorp, Isle of Man Film
Другие названия
Colour Me Kubrick: A True...ish Story, Colour Me Kubrick, Me, Myself & Kubrick, Appelez-moi Kubrick, Buti Stenliu Kubriku, Być jak Stanley Kubrick, Color Me Kubrick, Colour Me Kubrick: A True... ish Story, I Am Kubrick, Identidade Kubrick, Kubrick menet, Lege me Kubrick, Me, Myself & Stanley, Olla Stanley Kubrick, Totalmente Kubrick, Λέγε με Κιούμπρικ, Бути Стенлі Кубриком: Трішки правдива історія, Быть Стэнли Кубриком, Наричайте ме Кубрик, アイ・アム・キューブリック！
Режиссер
Брайан У. Кук
В ролях
Джон Малкович
Джон Малкович
Том Аллен
Ник Барбер
Энгус Барнетт
Линда Бэрон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
R 2 апреля 2015, 12:51
Неужели это сиквел к "Быть Джоном Малковичем" ?
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