Не пойман - не вор, 2006

Мужчина по имени Далтон Рассел сидит в тюремной камере и рассказывает, как он совершил идеальное ограбление. В Нью-Йорке грабители в масках, использующие «Стив» в качестве псевдонимов, захватывают контроль над банком Манхэттена и берут в заложники сотрудников. Полиция окружает банк, а детективы Кейт Фрейзер и Билл Митчелл берут на себя ответственность за переговоры, но все их попытки узнать личности грабителей разбиваются об их планировку. Тогда Артур Кейс, основатель банка, нанимает «наладчика» Мадлен Уайт, чтобы попытаться защитить содержимое своего сейфа. К сожалению, заложники вовсе не являются для него приоритетом…
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В самом центре Нью-Йорка посреди дня совершается ограбление банка. Идеальное ограбление, потому что в итоге, после нескольких дней осады у полиции нет ни улик, ни пострадавших, ни подозреваемых, ни... собственно того, что называется "составом преступления". Детективы слишком поздно начинают понимать, что все это время их просто водили за нос и что многое в этой истории совсем не то, чем кажется...