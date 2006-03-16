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Inside Man

Не пойман - не вор, 2006

2006 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мужчина по имени Далтон Рассел сидит в тюремной камере и рассказывает, как он совершил идеальное ограбление. В Нью-Йорке грабители в масках, использующие «Стив» в качестве псевдонимов, захватывают контроль над банком Манхэттена и берут в заложники сотрудников. Полиция окружает банк, а детективы Кейт Фрейзер и Билл Митчелл берут на себя ответственность за переговоры, но все их попытки узнать личности грабителей разбиваются об их планировку. Тогда Артур Кейс, основатель банка, нанимает «наладчика» Мадлен Уайт, чтобы попытаться защитить содержимое своего сейфа. К сожалению, заложники вовсе не являются для него приоритетом…

  • Сцена в кофейне была почти полностью импровизирована актерами. Когда Дензел Вашингтон выдал фразу: «Готов поспорить, вы можете взять такси», Спайк Ли чуть не испортил идею, очень громко рассмеявшись над его репликой.
  • По словам Ли, он и Уиллем Дефо встретились в мужском туалете во время антракта спектакля «Юлий Цезарь». Когда они стояли у соседних писсуаров, Ли сказал: «Нам стоит поработать вместе», а Дефо ответил: «Да, Спайк, нам действительно стоит». 
  • Джоди Фостер дублировала сама себя во французской версии дубляжа фильма.

Хочешь ограбить банк? Спроси у нас как.

В самом центре Нью-Йорка посреди дня совершается ограбление банка. Идеальное ограбление, потому что в итоге, после нескольких дней осады у полиции нет ни улик, ни пострадавших, ни подозреваемых, ни... собственно того, что называется "составом преступления". Детективы слишком поздно начинают понимать, что все это время их просто водили за нос и что многое в этой истории совсем не то, чем кажется...

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 апреля 2006
Премьера онлайн 3 июля 2013
Премьера в мире 16 марта 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Спайк Ли
Спайк Ли
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Все актеры и съемочная группа
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Не пойман - не вор

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Наша рецензия
Название фильма – Inside Man – дистрибьюторы в конце концов перевели как «Не пойман – не вор», несмотря на то что в советском прокате уже был фильм с таким названием, снятый Ивом Робером в 1958 году и оснащенный Луи де Фюнесом в главной роли. Первоначально планировалось озаглавить произведение как «Подсадная утка», что и отражено в соответствующем ролике, однако никаких «подсадных уток» в картине нет. Inside Man – это нечто вроде «Скрывающийся внутри», тем более что герой Клайва Оуэна,…
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Троль 2 апреля 2015, 12:51
Не только суперский фильм но еще и немерянная сатира. Куча мелочей которые делают фильм не скучным хоть и идет два часа. Чего стоят хотябы глазки… Читать дальше…
Троль 2 апреля 2015, 12:51
Нельзя ходить на этот фильм в ожидание шоу аля ванхельсинг или оушенов. Это не шоу - это кино. Если ходить с одной спрямленной крепким орешком извилиной то кино не выше тройки.
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