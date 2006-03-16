Не пойман - не вор, 2006

Хочешь ограбить банк? Спроси у нас как.

В самом центре Нью-Йорка посреди дня совершается ограбление банка. Идеальное ограбление, потому что в итоге, после нескольких дней осады у полиции нет ни улик, ни пострадавших, ни подозреваемых, ни... собственно того, что называется "составом преступления". Детективы слишком поздно начинают понимать, что все это время их просто водили за нос и что многое в этой истории совсем не то, чем кажется...