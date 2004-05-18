- Приз кинокритиков на фестивале «Киношок», сентябрь 2004 г.
- Приз кинокритиков и Гран При на Открытом Фестивале документального кино России в Екатеринбурге, октябрь 2004 г.
- Серебряный голуб на международном фестивале в Лейпциге, октябрь 2004.
- Национальная премия «Лавр» в области неигрового кино и телевидения за лучший арт-фильм, Москва, декабрь 2004.
- Приз Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев на фестивале прав человека «Сталкер», Москва, декабрь 2004.
С 1994го года идет война в Чечне. У Султана убили жену, разрушили дом. Он с сыном Апти пытается построить новую мирную жизнь в одной из русских деревень.
|20 мая 2006
|Россия
|16+
|20 мая 2006
|Казахстан
|20 мая 2006
|Украина