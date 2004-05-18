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Киноафиша Фильмы Мирная жизнь

Мирная жизнь

Mirnaya zhizn 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- Приз кинокритиков на фестивале «Киношок», сентябрь 2004 г.
- Приз кинокритиков и Гран При на Открытом Фестивале документального кино России в Екатеринбурге, октябрь 2004 г.
- Серебряный голуб на международном фестивале в Лейпциге, октябрь 2004.
- Национальная премия «Лавр» в области неигрового кино и телевидения за лучший арт-фильм, Москва, декабрь 2004.
- Приз Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев на фестивале прав человека «Сталкер», Москва, декабрь 2004.

С 1994го года идет война в Чечне. У Султана убили жену, разрушили дом. Он с сыном Апти пытается построить новую мирную жизнь в одной из русских деревень.

Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 18 мая 2004
Дата выхода
20 мая 2006 Россия 16+
20 мая 2006 Казахстан
20 мая 2006 Украина
Производство Kinoko
Другие названия
Mirnaya zhizn, Miran život, Мирная жизнь
Режиссер
Павел Костомаров
Антуан Каттен
В ролях
Павел Костомаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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