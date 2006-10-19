«Далеко не каждый человек в своей жизни встречается с Тайной. С Большой Тайной, похожей на распахивающуюся под ногами бездну, от необъяснимого ужаса перед которой пробирает дрожь. Чтобы выдержать такую встречу, человеку требуется вся его сила духа, все мужество. Наша история - именно об этом. О встрече человека с Тайной, с Будущим, с новым миром, в котором ни нашему герою, ни его современникам, возможно, нет места», - комментирует замысел режиссер Константин Лопушанский.

Повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди», написанная в конце шестидесятых годов, долго ходила в списках, однако, опубликованная в эпоху Перестройки, до сих пор не утратила ни эмоционального воздействия, ни актуальности. Напротив, заложенные в ней идеи и срытые в них глубинные смыслы проявляются с новой остротой.

Призы и фестивали:

Специальный приз газеты "Московский комсомолец" "За смелость замысла ивоплощение", фестиваль "Московская премьера" (г. Москва)Приз Владиславу Гурчину «За лучшую операторскую работу», на фестивале «Амурская осень» (г.Благовещенск)

Главный приз фестиваля "Территория кино: Россия" продюсеру фильма АндреюСигле "За особый вклад в развитие российского кинематографа". (г. Ростов-на-Дону)

Участие в фестивале российского кино в Выборге

Диплом фестиваля "Остров Крым" "За создание фильма "Гадкие Лебеди", пропаганду морально-нравственных ценностей, освещение проблем духовности,культуры и экологии в современном обществе".(г.Севастополь)

Приз композитору Андрею Сигле "За лучшую музыку к фильму" Им. М. Таривердиева, кинофестиваль"Кинотавр". (г. Сочи)