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Постер фильма Гадкие лебеди
Постер фильма Гадкие лебеди
Постер фильма Гадкие лебеди
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
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3 постера
Киноафиша Фильмы Гадкие лебеди

Гадкие лебеди

Gadkie lebedi 18+
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Причины посмотреть

О фильме

«Далеко не каждый человек в своей жизни встречается с Тайной. С Большой Тайной, похожей на распахивающуюся под ногами бездну, от необъяснимого ужаса перед которой пробирает дрожь. Чтобы выдержать такую встречу, человеку требуется вся его сила духа, все мужество. Наша история - именно об этом. О встрече человека с Тайной, с Будущим, с новым миром, в котором ни нашему герою, ни его современникам, возможно, нет места», - комментирует замысел режиссер Константин Лопушанский.

Повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди», написанная в конце шестидесятых годов, долго ходила в списках, однако, опубликованная в эпоху Перестройки, до сих пор не утратила ни эмоционального воздействия, ни актуальности. Напротив, заложенные в ней идеи и срытые в них глубинные смыслы проявляются с новой остротой.

Призы и фестивали:
Специальный приз газеты "Московский комсомолец" "За смелость замысла ивоплощение", фестиваль "Московская премьера" (г. Москва)Приз Владиславу Гурчину «За лучшую операторскую работу», на фестивале «Амурская осень» (г.Благовещенск)
Главный приз фестиваля "Территория кино: Россия" продюсеру фильма АндреюСигле "За особый вклад в развитие российского кинематографа". (г. Ростов-на-Дону)
Участие в фестивале российского кино в Выборге
Диплом фестиваля "Остров Крым" "За создание фильма "Гадкие Лебеди", пропаганду морально-нравственных ценностей, освещение проблем духовности,культуры и экологии в современном обществе".(г.Севастополь)
Приз композитору Андрею Сигле "За лучшую музыку к фильму" Им. М. Таривердиева, кинофестиваль"Кинотавр". (г. Сочи)

Экранизация знаменитой фантастико-философской повести братьев Стругацких "Гадкие лебеди", которая долгое время в СССР находилась под запретом.

В основе сценария "Гадких лебедей" - повесть о городе-призраке с интернатом для одаренных детей. Там подрастает племя молодое и пугающе странное, чьими учителями являются существа "мокрецы" - то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее вселенский потоп. Естественно, вокруг вьются бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию, спецслужбы и спецагенты.

Герой фильма, писатель Виктор Банев вынужден вести собственное расследование этой ситуации, так как среди детей интерната находится его дочь. По сути, он включается в борьбу не только за судьбу конкретных детей и своей дочери, но и за ту форму Будущего, которое выберет человечество.

Страна Россия / Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 19 октября 2006
Дата выхода
16 декабря 2006 Россия Парадиз 16+
16 декабря 2006 Беларусь
16 декабря 2006 Казахстан
16 декабря 2006 Украина
Производство Proline Film, Catherine Dussart Productions (CDP), Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Gadkie lebedi, The Ugly Swans, Bjauriosios gulbės, Die hässlichen Schwäne, Les vilains petits canards, Os Cisnes Feios, Pora deszczów, Гадкие лебеди, Гидкі лебеді, 神秘雨
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Григорий Гладий
Лаура Пицхелаури
Лаура Пицхелаури
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Ольга Самошина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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Гадкие лебеди

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