Париж, я люблю тебя, 2006

За пять минут рассказать и показать историю любви на фоне одного из парижских кварталов – вот какая задача была поставлена перед двадцатью режиссерами из разных стран мира. Так и получился фильм «Париж, я люблю тебя» (Paris je t’aime). Париж уже многие годы вдохновляет кинематографистов разных стран, однако наш фильм отнюдь не о прошлом. Целью всех участников этого проекта было показать Париж сегодняшнего дня, попытаться отойти от привычного образа города с открытки и снять то, чего еще не было на большом экране. Фильму подошло бы название «Париж, я люблю твое разнообразие» (Paris j’aime ta diversité), потому что там мы встретимся с людьми, принадлежащими к разным национальностям, социальным слоям, поколениям и культурам. Режиссерам, большинство из которых иностранцы, удалось ухватить сущность Парижа, не растеряв при этом своего восхищения перед этим удивительным городом. Любопытство завело их в такие уголки, куда сами французы заглянуть не отваживались. В свете последних событий, когда многим кажется, что образ Парижа потускнел, режиссеры из разных уголков мира смогли полностью опровергнуть это мнение. Им удалось вновь зажечь пламя, которое считалось угасшим. Они заставляют нас опять обратить внимание на Париж, показывая нашу повседневную жизнь в совершенно неожиданном свете. Они создали фильм о любви, фильм, в каждом кадре которого можно расслышать, как бьются сердца его героев. Нежно. Сильно. Страстно.