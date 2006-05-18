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Париж, я люблю тебя Париж, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Париж, я люблю тебя
Paris, je t aime

Париж, я люблю тебя, 2006

2006 / Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
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77 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме

За пять минут рассказать и показать историю любви на фоне одного из парижских кварталов – вот какая задача была поставлена перед двадцатью режиссерами из разных стран мира. Так и получился фильм «Париж, я люблю тебя» (Paris je t’aime). Париж уже многие годы вдохновляет кинематографистов разных стран, однако наш фильм отнюдь не о прошлом. Целью всех участников этого проекта было показать Париж сегодняшнего дня, попытаться отойти от привычного образа города с открытки и снять то, чего еще не было на большом экране. Фильму подошло бы название «Париж, я люблю твое разнообразие» (Paris j’aime ta diversité), потому что там мы встретимся с людьми, принадлежащими к разным национальностям, социальным слоям, поколениям и культурам. Режиссерам, большинство из которых иностранцы, удалось ухватить сущность Парижа, не растеряв при этом своего восхищения перед этим удивительным городом. Любопытство завело их в такие уголки, куда сами французы заглянуть не отваживались. В свете последних событий, когда многим кажется, что образ Парижа потускнел, режиссеры из разных уголков мира смогли полностью опровергнуть это мнение. Им удалось вновь зажечь пламя, которое считалось угасшим. Они заставляют нас опять обратить внимание на Париж, показывая нашу повседневную жизнь в совершенно неожиданном свете. Они создали фильм о любви, фильм, в каждом кадре которого можно расслышать, как бьются сердца его героев. Нежно. Сильно. Страстно.

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.

7.1 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 декабря 2006
Премьера в мире 18 мая 2006
Возраст 18+
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Стив Бусеми
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Париж, я люблю тебя 3 постера
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Париж, я люблю тебя
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
MaryWood 2 апреля 2015, 12:51
Я жду этот фильм с огромным нетерпением!!!Фильм, в котором проявляется самая прекрасная и совершенная тема, тема ЛЮБВИ Любовь, которая живёт в… Читать дальше…
Iriska-iriska 2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм! Всё-таки, настоящее Кино - это великое искусство! Без сомнения это лучший из фильмов, которые показывали в кинотеатрах… Читать дальше…
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Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви Французское кино, американская классика и историческая панк-драма в подборке кинокартин о городе-мечте.
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1 апреля 2021 14:55
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