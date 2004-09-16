История английского поэта XVII века Джона Уилмота, графа Рочестерского, который был известен как пьяница и дебошир, а в 33 года умер от сифилиса. Скабрезные стихи Уилмота принесли ему скандальную славу уже после его смерти. В картине рассказывается о страстной любви поэта к молодой актрисе Элизабет Барри, а также о его работе над непристойной пьесой, дерзко высмеивающей короля Карла II, который ее и заказал. Эта пьеса привела к запрету произведений Уилмота, после чего он окончательно опустился.
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