[первые реплики]

Rochester Позвольте сразу быть откровенным. Я вам не понравлюсь. Джентльмены завидовать будут, а дамы оттолкнуты. Сейчас я вам не по душе, а дальше будет ещё хуже. Леди, объявление: я всегда готов к этому. Это не хвастовство и не мнение — это железобетонный медицинский факт. Я раскручиваю вас, знаете ли. И вы будете смотреть, как я раскручиваю, и вздыхать о том. Не вздыхайте. Это вам хлопот доставит, и вам лучше наблюдать и делать выводы издали, чем если я полезу под ваши юбки. Джентльмены. Не отчаивайтесь, я к этому тоже готов. И то же предупреждение действует. Успокойте свои грёбаные стояки, пока я не выскажусь. Но потом, когда будете трахаться — а потом вы обязательно трахнетесь, я этого от вас жду и узнаю, если вы меня подвели — я хочу, чтобы вы трахались с моим крошечным образом, гремящим у вас в яйцах. Почувствуйте, как это было для меня, как это есть для меня и подумайте. «Это был тот же самый дрожь, что и он почувствовал? Он знал что-то глубже? Или есть какая-то стена убожества, в которую мы все бьёмся головами в этот сияющий, живой момент?» Вот оно. Это мой пролог, без рифмы, без притворной скромности, надеюсь, вы не ожидали этого. Я Джон Уилмот, второй граф Рочестер, и я не хочу, чтобы вы меня любили.