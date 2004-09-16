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Постер фильма Распутник
6.9
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6.9

Распутник

, 2004
The Libertine
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Распутник
6.9

О фильме

История английского поэта XVII века Джона Уилмота, графа Рочестерского, который был известен как пьяница и дебошир, а в 33 года умер от сифилиса. Скабрезные стихи Уилмота принесли ему скандальную славу уже после его смерти. В картине рассказывается о страстной любви поэта к молодой актрисе Элизабет Барри, а также о его работе над непристойной пьесой, дерзко высмеивающей короля Карла II, который ее и заказал. Эта пьеса привела к запрету произведений Уилмота, после чего он окончательно опустился.

В ролях

Джонни Депп
Джонни Депп
Рочестер
Джон Малкович
Джон Малкович
Charles II
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Elizabeth Barry
Саша Беннетт
Ричард Койл
Ричард Койл
Алкок
Руперт Френд
Руперт Френд
Том Холландер
Том Холландер
Etherege
Кара Хорган
Кара Хорган
Шэйн МакГауэн
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой
Хабиб Насиб Надер
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Elizabeth Malet
Режиссер Лоуренс Данмор
Сценарист Стивен Джеффриз
Композитор Майкл Найман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 16 сентября 2004
Дата выхода
11 февраля 2006 Россия Централ Партнершип
11 февраля 2006 Беларусь
30 марта 2006 Великобритания
11 февраля 2006 Казахстан
26 января 2006 Португалия
16 сентября 2004 США
11 февраля 2006 Украина
25 января 2006 Франция
2 августа 2007 Южная Корея 18

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $10 852 064
Производство The Weinstein Company, Isle of Man Film, Mr. Mudd
Другие названия
The Libertine, El libertino, O Libertino, The Libertine - Sex, Drugs & Rococo, El decadente, Hovarda, Izvirtulis, Kẻ Phóng Đãng, Libertine - otrov za zene, Libertinen, Libertinul, Neodoljivi razvratnik, Pasileidelis, Rochester grófja - Pokoli kéj, Rochester, le dernier des libertins, Rozpustnik, Sex, druk og rokoko, Vabamõtleja, Viimeinen vapaamielinen, Развратникът, Распутник, リバティーン, 風流才子, Libertins, Либертин

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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Обновлено 25 декабря 2023
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саундтрек фильма Распутник

Цитаты

[первые реплики]
Rochester Позвольте сразу быть откровенным. Я вам не понравлюсь. Джентльмены завидовать будут, а дамы оттолкнуты. Сейчас я вам не по душе, а дальше будет ещё хуже. Леди, объявление: я всегда готов к этому. Это не хвастовство и не мнение — это железобетонный медицинский факт. Я раскручиваю вас, знаете ли. И вы будете смотреть, как я раскручиваю, и вздыхать о том. Не вздыхайте. Это вам хлопот доставит, и вам лучше наблюдать и делать выводы издали, чем если я полезу под ваши юбки. Джентльмены. Не отчаивайтесь, я к этому тоже готов. И то же предупреждение действует. Успокойте свои грёбаные стояки, пока я не выскажусь. Но потом, когда будете трахаться — а потом вы обязательно трахнетесь, я этого от вас жду и узнаю, если вы меня подвели — я хочу, чтобы вы трахались с моим крошечным образом, гремящим у вас в яйцах. Почувствуйте, как это было для меня, как это есть для меня и подумайте. «Это был тот же самый дрожь, что и он почувствовал? Он знал что-то глубже? Или есть какая-то стена убожества, в которую мы все бьёмся головами в этот сияющий, живой момент?» Вот оно. Это мой пролог, без рифмы, без притворной скромности, надеюсь, вы не ожидали этого. Я Джон Уилмот, второй граф Рочестер, и я не хочу, чтобы вы меня любили.

Отзывы о фильме

Антошка 2 апреля 2015, 12:51
Вы тут глупым спором занимаетесь, как говорится о вкусах НЕ спорят. Кому нравится Депп, кому нет, и навязывать уже не правильно и спорить тоже!
А… Читать дальше…
гостьяТри 2 апреля 2015, 12:51
А как же "Пираты Карибского моря"? По-вашему там герой Деппа плохо кончил? Ответ на сообщение Absolutely Fabulous от 10/01/2006 - 17:10:46 … Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Распутник

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