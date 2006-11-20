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Дежа вю Дежа вю
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Deja Vu

Дежа вю, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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После разрушительного теракта на пароме в Новом Орлеане специальный агент Дуг Карлин присоединяется к сверхсекретной программе по поиску виновников. Эта современная технология, созданная для того, чтобы искривлять саму ткань времени, позволяет пользователю увидеть то, что происходило четыре дня и шесть часов назад в прошлом, отслеживая каждое движение цели до атаки. Однако человек, ответственный за смертельный взрыв, обязательно нанесет еще один удар. Сможет ли Карлин понять, кто это, если преступник всегда отстает ровно на четыре дня?

  • Подготовка фильма проходила в Новом Орлеане. Всего за несколько недель до начала производства ураган «Катрина» опустошил город. Локация лежала в руинах, и продюсеры решили найти новое место для съемок, но в итоге просто начали подготовку заново. 
  • Джим Кэвизел в последний момент решил самостоятельно исполнить трюк, в котором его сбивает машина. В случае травмы он мог быть парализован, но все обошлось. 
  • Сценаристы Терри Россио и Билл Марсили сочли, что Тони Скотт так и не уловил суть сценария и его больше интересовали боевые сцены, чем сложности путешествия во времени. Они написали сюжет, который был герметичным, но в руках Скотта готовый продукт остался заполнен дырами в сюжете. Россио был настолько разочарован итоговым фильмом, что даже не посмотрел его.

Агент Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием Дуг Карлин расследует взрыв пассажирского парома в Новом Орлеане, повлекший за собой гибель более пятисот людей. В ходе расследования его внимание привлекает одна из жертв, девушка по имени Клэр — возможно, ее убили непосредственно перед взрывом и эта смерть связана с подготовкой теракта. Пытаясь понять, что Клэр делала накануне, Дуг никак не может избавиться от ощущения, что уже встречался с этой девушкой, разговаривал с ней, и даже был у нее в гостях...

7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 декабря 2006
Премьера онлайн 7 августа 2013
Премьера в мире 20 ноября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дежа вю 2 постера
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Дежа вю
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Наша рецензия
Первое, что бросается в глаза при просмотре «Дежавю», – Тони Скотт заметно «смягчил» «картинку», предельно радикализированную во «Враге государства» и «Гневе», а в «Домино» доведенную до состояния порубленной в фарш шизоидной эйфории. Визуальный драйв здесь не столь ураганен, изображение не столь сверхконтрастно, а монтаж не столь сверхбыстр и сверхрезок. Сложно сказать, о чем свидетельствует возвращение режиссера к «среднескоростным» ритмам собственных ранних работ, – возможно, он просто…
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Maso 2 апреля 2015, 12:51
а мне очень понравилось...даже 10 баллов поставил, хотя думаю это эмоции!!! 9 баллов!!!
disturatro 23 февраля 2023, 19:41
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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29 голосов
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