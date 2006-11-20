Дежа вю, 2006

После разрушительного теракта на пароме в Новом Орлеане специальный агент Дуг Карлин присоединяется к сверхсекретной программе по поиску виновников. Эта современная технология, созданная для того, чтобы искривлять саму ткань времени, позволяет пользователю увидеть то, что происходило четыре дня и шесть часов назад в прошлом, отслеживая каждое движение цели до атаки. Однако человек, ответственный за смертельный взрыв, обязательно нанесет еще один удар. Сможет ли Карлин понять, кто это, если преступник всегда отстает ровно на четыре дня?