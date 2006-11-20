Дежа вю, 2006

После разрушительного теракта на пароме в Новом Орлеане специальный агент Дуг Карлин присоединяется к сверхсекретной программе по поиску виновников. Эта современная технология, созданная для того, чтобы искривлять саму ткань времени, позволяет пользователю увидеть то, что происходило четыре дня и шесть часов назад в прошлом, отслеживая каждое движение цели до атаки. Однако человек, ответственный за смертельный взрыв, обязательно нанесет еще один удар. Сможет ли Карлин понять, кто это, если преступник всегда отстает ровно на четыре дня?
Агент Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием Дуг Карлин расследует взрыв пассажирского парома в Новом Орлеане, повлекший за собой гибель более пятисот людей. В ходе расследования его внимание привлекает одна из жертв, девушка по имени Клэр — возможно, ее убили непосредственно перед взрывом и эта смерть связана с подготовкой теракта. Пытаясь понять, что Клэр делала накануне, Дуг никак не может избавиться от ощущения, что уже встречался с этой девушкой, разговаривал с ней, и даже был у нее в гостях...