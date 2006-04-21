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Путешествие на край ночи Путешествие на край ночи
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Journey to the End of the Night

Путешествие на край ночи, 2006

2006 / Германия / США / Бразилия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Два американца — Россо и его сын Пол зарабатывают на жизнь в Бразилии, заправляя ночным клубом-борделем, но втайне мечтают выбраться из этого дела раз и навсегда. Однажды ночью их мечты оказываются близкими к осуществлению: некий клиент забывает в клубе чемодан, содержание которого хватит вполне, чтобы изменить судьбу Россо и Пола. Россо увезет свою красивую молодую жену и пятилетнего сынишку далеко-далеко. Пол избавится от долгов, пристратия к кокаину, и, наконец, от своего отца, которого он презирает и винит во всех своих бедах. Все зависит от одного человека: нигерийского иммигранта по имени Вемба, который с чемоданом должен пересечь ночной Сан-Пауло.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 апреля 2006
Премьера в мире 21 апреля 2006
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Изон
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Мос Деф
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Алисе Брага
Алисе Брага
Мильем Корташ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путешествие на край ночи 3 постера
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Путешествие на край ночи
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Кадры из фильма Все кадры
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