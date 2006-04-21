Путешествие на край ночи, 2006

Два американца — Россо и его сын Пол зарабатывают на жизнь в Бразилии, заправляя ночным клубом-борделем, но втайне мечтают выбраться из этого дела раз и навсегда. Однажды ночью их мечты оказываются близкими к осуществлению: некий клиент забывает в клубе чемодан, содержание которого хватит вполне, чтобы изменить судьбу Россо и Пола. Россо увезет свою красивую молодую жену и пятилетнего сынишку далеко-далеко. Пол избавится от долгов, пристратия к кокаину, и, наконец, от своего отца, которого он презирает и винит во всех своих бедах. Все зависит от одного человека: нигерийского иммигранта по имени Вемба, который с чемоданом должен пересечь ночной Сан-Пауло.