Ben Randall Знаешь, Магс, у меня никогда никого другого не было.

Maggie McGlone Чёрт побери, Бен, ты бигамист. Ты был женат на береговой охране всё это время. Дай сюда плечо. Наверное, вывихнул его, пытаясь доказать, что тебе всё ещё девятнадцать.

Ben Randall Когда, чёрт возьми, мы постарели?