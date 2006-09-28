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Постер фильма Спасатель
6.9
Киноафиша Фильмы Спасатель
6.9

Спасатель

, 2006
The Guardian
США / боевик, драма, приключения / 18+
Постер фильма Спасатель
6.9

О фильме

Как решить, кого спасти, а кого оставить на верную смерть?

После трагической гибели его команды, легендарного спасателя на воде Бена Рендалла, посылают преподавать в элитной школе для тренировки береговых спасателей. Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой погружается в преподавание, переворачивая программу с ног на голову своими неординарными методами обучения. Среди его учеников оказывается и невероятно самоуверенный молодой чемпион по плаванию, Джейк Фишер, который полон решимости стать лучшим.

В ролях

Кевин Костнер
Кевин Костнер
Бен Рэндалл
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Джейк Фишер
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Capt. William Hadley
Брайан Джерати
Брайан Джерати
Джон Херд
Джон Херд
Бонни Брэмлетт
Брайан Уэйд
Шелби Феннер
Мелисса Сэйджмиллер
Эмили Томас
Джастин Робертс
Села Уорд
Села Уорд
Helen Randall
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Режиссер Эндрю Дэвис
Сценарист Рон Л. Бринкерхофф
Композитор Тревор Рэбин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 28 сентября 2006
Дата выхода
28 сентября 2006 Россия Каскад 16+
12 октября 2006 Австралия
5 октября 2006 Аргентина
20 декабря 2006 Бельгия
17 ноября 2006 Бразилия
12 октября 2006 Великобритания
16 ноября 2006 Венгрия
10 ноября 2006 Венесуэла
11 октября 2006 Германия
16 ноября 2006 Гонконг
2 ноября 2006 Греция
13 октября 2006 Дания
13 декабря 2006 Египет
28 сентября 2006 Израиль
4 октября 2006 Индонезия
13 октября 2006 Ирландия
20 октября 2006 Исландия
11 октября 2006 Испания
19 января 2007 Италия
28 сентября 2006 Казахстан
29 сентября 2006 Канада
13 января 2007 Китай
29 ноября 2006 Кувейт
13 октября 2006 Латвия
6 октября 2006 Литва
20 октября 2006 Мексика
26 января 2009 Нидерланды
20 октября 2006 Норвегия
27 октября 2006 Панама
23 ноября 2006 Перу
1 декабря 2006 Польша
12 октября 2006 Португалия
28 сентября 2006 США
26 октября 2006 Сингапур
26 октября 2006 Словения
26 октября 2006 Таиланд
27 октября 2006 Тайвань
27 октября 2006 Турция
28 сентября 2006 Украина
17 ноября 2006 Уругвай
27 октября 2006 Финляндия
20 декабря 2006 Франция
13 октября 2006 Швеция
20 октября 2006 Эстония
2 ноября 2006 Южная Корея
10 февраля 2007 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $94 973 540
Производство Touchstone Pictures, Beacon Pictures, Contrafilm
Другие названия
The Guardian, Guardianes de altamar, The Guardian - Meripelastaja, Anjos da Vida: Mais Bravos que o Mar, Coast Guards, Čuvar, Gelbėtojas, Glābējs, Guardian - meripelastaja, Hullámtörők, În slujba vieţii, Jede Sekunde zählt - The Guardian, Koruyucu, Le gardien, O fylakas, O Guardião, Patrol, Spasilac, Thiên Sứ Biển Xanh, Varuh, Záchranári, Záchranáři, Ο φύλακας, Рятівник, Спасатель, Спасителен отряд, 守護神, 海防最前線, 海防守护人, 海防最前线, 가디언

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 7 февраля 2021

Цитаты

Ben Randall Знаешь, Магс, у меня никогда никого другого не было.
Maggie McGlone Чёрт побери, Бен, ты бигамист. Ты был женат на береговой охране всё это время. Дай сюда плечо. Наверное, вывихнул его, пытаясь доказать, что тебе всё ещё девятнадцать.
Ben Randall Когда, чёрт возьми, мы постарели?
Maggie McGlone Чёрт, я всегда была старой, Бен. Знаешь что, мне это не мешает. Если у меня болят мышцы — значит, я их использовала. Мне теперь трудно подниматься по ступенькам, потому что я поднималась по ним каждую ночь, чтобы лечь рядом с мужчиной, который меня любил. У меня есть морщинки здесь и там, но я лежала под тысячами небес с солнечными днями. Я выгляжу и чувствую себя так, потому что пила и курила. Я жила и любила, танцевала, пела, потела и трахалась, прожив довольно неплохую жизнь, если спросишь меня. Стареть — это не плохо, Бен. Стареть — это заслуженно.

Отзывы о фильме

Svetusia 2 апреля 2015, 12:51
фильм- обалденный , Эштон сиграл здорово... на мой взгляд это его лцчшая роль... но если вам трудно воспринимать серьезные фильмы со смыслом -… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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