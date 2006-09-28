Как решить, кого спасти, а кого оставить на верную смерть?
После трагической гибели его команды, легендарного спасателя на воде Бена Рендалла, посылают преподавать в элитной школе для тренировки береговых спасателей. Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой погружается в преподавание, переворачивая программу с ног на голову своими неординарными методами обучения. Среди его учеников оказывается и невероятно самоуверенный молодой чемпион по плаванию, Джейк Фишер, который полон решимости стать лучшим.
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