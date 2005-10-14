Аттилло Де Джиованни – талантливый поэт, влюбленный в свое искусство. Он боготворит свою музу, прекрасную Витторию, которая каждую ночь приходит к нему в сновидениях. И вот однажды он встречает Витторию в реальной жизни. Аттилло счастлив! Он делает буквально все, чтобы покорить сердце красавицы, но безуспешно. Муза во плоти горда и неприступна. Но неожиданно во время американской военной кампании в Ираке Витторию захватывают в плен. Аттилло, как и подобает настоящему мужчине, решается во что бы то ни стало спасти своего кумира. Он отправляется в Ирак, не зная ни слова по-арабски, не умея обращаться с оружием. Мало того, ни разу в жизни ему не доводилось видеть настоящего верблюда, кроме как в зоопарке. Но ради спасения возлюбленной он готов пройти через любые испытания, вооруженный лишь своей поэзией и остроумием.

Развернуть