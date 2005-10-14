Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тигр и снег
Постер фильма Тигр и снег
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тигр и снег

Тигр и снег

Tigre e la neve, La 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Аттилло Де Джиованни – талантливый поэт, влюбленный в свое искусство. Он боготворит свою музу, прекрасную Витторию, которая каждую ночь приходит к нему в сновидениях. И вот однажды он встречает Витторию в реальной жизни. Аттилло счастлив! Он делает буквально все, чтобы покорить сердце красавицы, но безуспешно. Муза во плоти горда и неприступна. Но неожиданно во время американской военной кампании в Ираке Витторию захватывают в плен. Аттилло, как и подобает настоящему мужчине, решается во что бы то ни стало спасти своего кумира. Он отправляется в Ирак, не зная ни слова по-арабски, не умея обращаться с оружием. Мало того, ни разу в жизни ему не доводилось видеть настоящего верблюда, кроме как в зоопарке. Но ради спасения возлюбленной он готов пройти через любые испытания, вооруженный лишь своей поэзией и остроумием.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 14 октября 2005
Дата выхода
2 марта 2006 Россия Парадиз
2 марта 2006 Беларусь
25 мая 2007 Бразилия
23 февраля 2006 Греция
14 октября 2005 Италия
2 марта 2006 Казахстан
24 марта 2006 Норвегия
30 марта 2006 Португалия
14 октября 2005 США
2 марта 2006 Украина
14 декабря 2005 Франция
13 сентября 2007 Южная Корея 12
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $25 460 023
Производство Melampo Cinematografica
Другие названия
La tigre e la neve, The Tiger and the Snow, El tigre y la nieve, O Tigre e a Neve, Der Tiger und der Schnee, Le tigre et la neige, El tigre i la neu, Kar ve kaplan, Locura de amor, O tigris kai to hioni, Tigar i sneg, Tigar i snijeg, Tiger in sneg, Tigeren og sneen, Tigeren og snøen, Tīģeris un sniegs, Tigern och snön, Tigras ir sniegas, Tigris a hóban, Tiikeri ja lumi, Tygrys i śnieg, Ο τίγρης και το χιόνι, Тигр и снег, Тигърът и снегът, 愛妳如詩美麗
Режиссер
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
В ролях
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Жан Рено
Жан Рено
Николетта Браски
Том Уэйтс
Том Уэйтс
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тигр и снег
Вне закона 7.5
Вне закона (1986)
К черту на рога 6.4
К черту на рога (2016)
Двое во Вселенной 6.6
Двое во Вселенной (2016)
Папа Джованны 6.7
Папа Джованны (2008)
Пицца и финики 5.5
Пицца и финики (2015)
Бывшая с того света 5.4
Бывшая с того света (2020)
Сиделка 6.6
Сиделка (2016)
История Любви 6.7
История Любви (2002)
Семь психопатов 7.2
Семь психопатов (2012)
Молчи в тряпочку 6.2
Молчи в тряпочку (2005)
Семейное ограбление 5.5
Семейное ограбление (2017)
Не в стульях счастье 5.6
Не в стульях счастье (2013)
Фильм находится в подборках
Лучшие комедии про тюрьму Лучшие комедии про тюрьму

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Цитаты
Attilio de Giovanni Если она умрёт, они смогут закрыть это всё — этот цирк под названием мир... они могут погрузить его на грузовик, открутить звёзды, свернуть небо и увезти, они могут выключить этот солнечный свет, который я так люблю. Знаешь, почему я его так люблю? Потому что я люблю её, когда солнце светит на неё. Они могут забрать всё — эти ковры, колонны, дома, песок, ветер, лягушек, спелые арбузы, град, семь часов вечера, май, июнь, июль, базилик, пчёл, море, кабачки...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше