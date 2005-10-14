Аттилло Де Джиованни – талантливый поэт, влюбленный в свое искусство. Он боготворит свою музу, прекрасную Витторию, которая каждую ночь приходит к нему в сновидениях. И вот однажды он встречает Витторию в реальной жизни. Аттилло счастлив! Он делает буквально все, чтобы покорить сердце красавицы, но безуспешно. Муза во плоти горда и неприступна. Но неожиданно во время американской военной кампании в Ираке Витторию захватывают в плен. Аттилло, как и подобает настоящему мужчине, решается во что бы то ни стало спасти своего кумира. Он отправляется в Ирак, не зная ни слова по-арабски, не умея обращаться с оружием. Мало того, ни разу в жизни ему не доводилось видеть настоящего верблюда, кроме как в зоопарке. Но ради спасения возлюбленной он готов пройти через любые испытания, вооруженный лишь своей поэзией и остроумием.
La tigre e la neve, The Tiger and the Snow, El tigre y la nieve, O Tigre e a Neve, Der Tiger und der Schnee, Le tigre et la neige, El tigre i la neu, Kar ve kaplan, Locura de amor, O tigris kai to hioni, Tigar i sneg, Tigar i snijeg, Tiger in sneg, Tigeren og sneen, Tigeren og snøen, Tīģeris un sniegs, Tigern och snön, Tigras ir sniegas, Tigris a hóban, Tiikeri ja lumi, Tygrys i śnieg, Ο τίγρης και το χιόνι, Тигр и снег, Тигърът и снегът, 愛妳如詩美麗
Attilio de GiovanniЕсли она умрёт, они смогут закрыть это всё — этот цирк под названием мир... они могут погрузить его на грузовик, открутить звёзды, свернуть небо и увезти, они могут выключить этот солнечный свет, который я так люблю. Знаешь, почему я его так люблю? Потому что я люблю её, когда солнце светит на неё. Они могут забрать всё — эти ковры, колонны, дома, песок, ветер, лягушек, спелые арбузы, град, семь часов вечера, май, июнь, июль, базилик, пчёл, море, кабачки...