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Парфюмер: история одного убийцы Парфюмер: история одного убийцы
Киноафиша Фильмы Парфюмер: история одного убийцы
Perfume: The Story of a Murderer

Парфюмер: история одного убийцы, 2006

2006 / Германия / Франция / Испания / США
7.9 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Париж, XVIII век. Посреди городской грязи и нищеты на свет появляется младенец, который впоследствии станет гениальным парфюмером. Жан-Батист Гренуй – так зовут главного героя истории – с самого детства познавал мир лишь с помощью запахов. Повзрослев, он выучился парфюмерному мастерству и решил создать поистине великий и неповторимый аромат, владелец которого сможет подчинить себе толпу людей. Гренуй выводит формулу этих духов и начинает собирать ингредиенты – для этого ему приходится убивать невинных девушек, обладательниц огненно-рыжих волос. Горожане в ужасе от серии жестоких убийств, но устоят ли они перед ароматом убийцы, когда тот наконец будет пойман?

  • Рыбный рынок был снят в Готическом квартале Барселоны. Чтобы воспроизвести историческую картину в деталях, на съемки привезли несколько тонн рыбы и мяса. Очевидцы сообщают, что неприятный запах ощущался на расстоянии в несколько миль. 
  • «Парфюмер» стал одним из самых дорогостоящих фильмов в истории немецкого кино. 
  • Созданием костюмов к фильму занимался Пьер Ив-Гайро. По его эскизам было сшито более 1400 нарядов, соответствующих эпохе. Чтобы придать одежде поношенный вид, художник по костюмам заставлял актеров носить ее в течение нескольких дней.

Жестокий, никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не было равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.

7.9 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 сентября 2006
Премьера в мире 13 сентября 2006
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Том Тыквер
Том Тыквер
В ролях
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Алан Рикман
Алан Рикман
Рэйчел Херд-Вуд
Рэйчел Херд-Вуд
Сэм Даглас
Все актеры и съемочная группа
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Парфюмер: история одного убийцы
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Патрик Зюскинд однажды написал роман «Парфюмер», который на сегодняшний день уже признан самым знаменитым романом на немецком языке со времен Ремарка. «Парфюмера» неоднократно хотели экранизировать, к режиссерскому креслу присматривались такие знаменитости как Стэнли Кубрик, Тим Бертон, Милош Форман и Ридли Скотт. Но Зюскинд доверил свое произведение только своему другу - продюсеру Бернду Айхингеру. И на мой взгляд, ссориться с другом повода нет: фильм поражает…
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