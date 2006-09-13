Парфюмер: история одного убийцы, 2006

Париж, XVIII век. Посреди городской грязи и нищеты на свет появляется младенец, который впоследствии станет гениальным парфюмером. Жан-Батист Гренуй – так зовут главного героя истории – с самого детства познавал мир лишь с помощью запахов. Повзрослев, он выучился парфюмерному мастерству и решил создать поистине великий и неповторимый аромат, владелец которого сможет подчинить себе толпу людей. Гренуй выводит формулу этих духов и начинает собирать ингредиенты – для этого ему приходится убивать невинных девушек, обладательниц огненно-рыжих волос. Горожане в ужасе от серии жестоких убийств, но устоят ли они перед ароматом убийцы, когда тот наконец будет пойман?