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Постер фильма Туристас
6.4
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6.4

Туристас

, 2006
Turistas
США / триллер, ужасы, драма, приключения / 18+
Постер фильма Туристас
6.4

О фильме

Компания шестерых студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи - ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.

В ролях

Джош Дюамель
Джош Дюамель
Alex
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Pru
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Bea
Дэсмонд Эскью
Финн
Бо Гарретт
Бо Гарретт
Amy
Макс Браун
Макс Браун
Лиам
Андреа Лил
Agles Steib
Kiko
Miguel Lunardi
Zamora
Jorge Só
Bus Driver
Cristiani Aparecida
Native Beauty
Режиссер Джон Стокуэлл
Сценарист Майкл Росс
Композитор Пол Хаслингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 30 марта 2007
Премьера в мире 1 декабря 2006
Дата выхода
7 декабря 2006 Россия Парадиз 18+
7 декабря 2006 Беларусь
5 ноября 2007 Бразилия 18
1 июня 2007 Великобритания
1 июня 2007 Италия
7 декабря 2006 Казахстан
1 декабря 2006 США
7 декабря 2006 Украина
24 января 2008 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $14 756 513
Производство Fox Atomic, 2929 Productions, Stone Village Pictures
Другие названия
Turistas, La presa, Paradise Lost, Turisti, Blood Paradise, Buraddo Paradaisu, Kỳ Nghỉ Chết Chóc, Touristes, Turistas - Mörderisches Paradies, Turistas (Prey), Turistas: Holiday of Horror, Turistes, Tūristi, Turisti pe taramul groazei, Turistid, Turistler, Turysci: Raj utracony, Végzetes kitérő, Τουρίστες, Туристас, Туристи, ブラッド・パラダイス, 歡迎來到殺人勝地, 游客止步, 欢迎来到杀人胜地

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

Zamora В любой ситуации лучше всего поступить правильно. Второе по хорошести — ошибиться. Но хуже всего — ничего не делать.

Отзывы о фильме

wildrose 2 апреля 2015, 12:51
БСК и все тут. Америкосы, конечно, часто не очень умны, но все же не до такой степени, чтобы позволить себя так развести. Зачем было куда-то лезть,… Читать дальше…
BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Нормальное такое кино в духе Хостела (разве что меньше жестоких сцен, вообщем в фильме такая всего одна). Но с неповторимой красотой и колоритом… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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