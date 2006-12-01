Компания шестерых студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи - ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.
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