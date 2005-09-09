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Ад
Киноафиша Фильмы Ад
Enfer, L`

Ад, 2005

2005 / Франция / Италия / Бельгия / Япония
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Вторая часть сценарной трилогии Кшитофа Кесьлевского и Кшиштофа Песевича "Рай, Ад и Чистилище".

"Мужчины и женщины живут на разных планетах, и я даже нахожу странным, что мы как-то ухитряемся сосуществовать", – Данис Танович.Три сестры – Софи, Селин и Анна – живут в Париже, однако видятся очень редко.Старшая, Софи, замужем, ее муж Пьер изменяет ей.Анна, младшая – студентка, изучает литературу; у нее страстный запутанный роман с ее преподавателем Фредериком, у которого жена и дети.Средняя, Селин – одинока; она ухаживает за их больной матерью. В жизни Селин неожиданно появляется таинственный молодой человек по имени Себастьен.

Инцидент, который произошел с ними в детстве, соберет их всех вместе. Наконец они поговорят о прошлом – о том секрете, который разделил их на долгие годы...

 

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 июля 2006
Премьера в мире 9 сентября 2005
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Данис Танович
Данис Танович
В ролях
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Гийом Кане
Гийом Кане
Жак Гамблен
Жак Гамблен
Жак Перрен
Кароль Буке
Кароль Буке
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ад 1 постер
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