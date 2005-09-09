Вторая часть сценарной трилогии Кшитофа Кесьлевского и Кшиштофа Песевича "Рай, Ад и Чистилище".

"Мужчины и женщины живут на разных планетах, и я даже нахожу странным, что мы как-то ухитряемся сосуществовать", – Данис Танович.Три сестры – Софи, Селин и Анна – живут в Париже, однако видятся очень редко.Старшая, Софи, замужем, ее муж Пьер изменяет ей.Анна, младшая – студентка, изучает литературу; у нее страстный запутанный роман с ее преподавателем Фредериком, у которого жена и дети.Средняя, Селин – одинока; она ухаживает за их больной матерью. В жизни Селин неожиданно появляется таинственный молодой человек по имени Себастьен.

Инцидент, который произошел с ними в детстве, соберет их всех вместе. Наконец они поговорят о прошлом – о том секрете, который разделил их на долгие годы...