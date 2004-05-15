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Постер фильма Цыпочки
6.7
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6.7

Цыпочки

, 2004
The Heart Is Deceitful Above All Things
США, Великобритания, Франция, Япония / драма / 18+
Постер фильма Цыпочки
6.7

О фильме

Скандальный фильм по одноименной скандальной книге известного трансвестита, музыканта и культового калифорнийского писателя Джей Ти Лероя. Культовые актеры. Изнанка жизни, от которой нельзя отвернуться. Мать, лишенная сердца, торгует душой и телом сына.

В ролях

Азия Ардженто
Азия Ардженто
Сара
Тим Армстронг
Питер Фонда
Питер Фонда
Бен Фостер
Бен Фостер
Мэрилин Мэнсон
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Майкл Питт
Майкл Питт
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Emerson
Джон Робинсон
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Джереми Систо
Джереми Систо
Коул Спроус
Коул Спроус
Older Jeremiah
Режиссер Азия Ардженто
Сценарист Лора Альберт, Азия Ардженто, Alessandro Magania
Композитор Марко Кастольди, Билли Корган, Ким Гордон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания / Франция / Япония
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 15 мая 2004
Дата выхода
24 марта 2006 Россия Екатеринбург Арт
24 марта 2006 Беларусь
19 ноября 2004 Германия 18
18 февраля 2005 Италия 14+
24 марта 2006 Казахстан
15 сентября 2004 Канада
19 ноября 2004 Норвегия
8 октября 2004 США
24 марта 2006 Украина
21 сентября 2004 Финляндия
19 января 2005 Франция
MPAA R
Сборы в мире $217 499
Производство Above All Things Inc., Artist Film, Metro Tartan Distribution Ltd.
Другие названия
The Heart Is Deceitful Above All Things, A szív csalfa vágyai, Aldatan yürek, Das Herz ist eine hinterlistige Person, El corazón es engañoso por sobre todas las cosas, El corazón es mentiroso, Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, Le livre de Jérémie, Maldito Coração, O Coração É Traiçoeiro Acima de Todas as Coisas, Petollinen on ihmissydän, Saraca inima mea, Цыпочки, サラ、いつわりの祈り, 이유있는 반항, 더 하트 이즈 디시풀 어보브 올 씽즈, Corazones Heridos

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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