Скандальный фильм по одноименной скандальной книге известного трансвестита, музыканта и культового калифорнийского писателя Джей Ти Лероя. Культовые актеры. Изнанка жизни, от которой нельзя отвернуться. Мать, лишенная сердца, торгует душой и телом сына.
|24 марта 2006
|Россия
|Екатеринбург Арт
|24 марта 2006
|Беларусь
|19 ноября 2004
|Германия
|18
|18 февраля 2005
|Италия
|14+
|24 марта 2006
|Казахстан
|15 сентября 2004
|Канада
|19 ноября 2004
|Норвегия
|8 октября 2004
|США
|24 марта 2006
|Украина
|21 сентября 2004
|Финляндия
|19 января 2005
|Франция