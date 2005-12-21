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6.4

Оптом дешевле 2

, 2005
Cheaper by the Dozen 2
США / комедия, приключения, семейный / 18+
Постер фильма Оптом дешевле 2
6.4

О фильме

Летние каникулы. Семейство Бейкеров отправляется отдохнуть на природе, но отдых заканчивается соперничеством с другой многодетной семьей.

В ролях

Стив Мартин
Стив Мартин
Том Бейкер
Бонни Хант
Бонни Хант
Kate Baker
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Nora Baker-McNulty
Том Уэллинг
Том Уэллинг
Charlie Baker
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Лоррейн Бейкер
Кевин Шмидт
Элисон Стоунер
Sarah Baker
Джейкоб Смит
Форрест Лэндис
Лилиана Мьюми
Морган Йорк
Блэйк Вудрафф
Режиссер Адам Шэнкман
Сценарист Сэм Харпер, Крэйг Титли, Frank B. Gilbreth Jr., Эрнестин Гилбрет Кэри
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 26 декабря 2005
Премьера в мире 21 декабря 2005
Дата выхода
26 января 2006 Россия 12+
22 декабря 2005 Австралия
26 января 2006 Беларусь
23 февраля 2006 Бразилия L
26 декабря 2005 Великобритания
23 февраля 2006 Германия
23 декабря 2005 Испания APTA
14 июля 2006 Италия
26 января 2006 Казахстан
19 декабря 2006 Нидерланды
21 декабря 2005 Румыния 12
21 декабря 2005 США
26 января 2006 Украина
1 марта 2006 Франция
26 января 2006 Южная Корея 전체관람가
MPAA PG
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $130 154 568
Производство 20th Century Fox, 21 Laps Entertainment, Dozen Canada Productions
Другие названия
Cheaper by the Dozen 2, Más barato por docena 2, Popust na količinu 2, Što više to bolje 2, Telashe me duzinë 2, 12人のパパ2, À Dúzia é Mais Barato 2, Cu duzina e mai ieftin 2 - Războiul taților, Det vilde dusin 2, Doce fuera de casa, Dotze fora de casa, Doze é Demais 2, Ducis ir lētāk 2, Dusinet fullt 2, Dvanáct do tuctu 2, Dvanásť do tucta 2, Dyo douzines belades, Fałszywa dwunastka 2, Fullt hus 2, Fullt hus igen, Il ritorno della scatenata dozzina, Im Dutzend billiger 2: Zwei Väter drehen durch, Moins cher la douzaine 2, Nhà Có Một Tá Con 2, Seltsis segasem 2, Sürüsüne Bereket 2, Treize à la douzaine 2, Tucatjával olcsóbb 2, Urmu pigiau 2, Velika družina, veliko smeha, Villi tusina 2, Δυο ντουζίνες μπελάδες, Деца на килограм 2, Најлесно е со дузина 2, Оптом дешевле 2, Оптом дешевше 2, Што више то боље 2/Što više to bolje 2, 二十四笑, 13 à la douzaine 2, Гуртом дешевше 2, שתים עשרה במחיר אחד 2, 12 במחיר אחד 2

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 мая 2024

Отзывы о фильме

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