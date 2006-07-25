Полиция Майами. Отдел нравов, 2006

Рикардо Таббс вежлив и чертовски умен. Он живет с аналитиком Труди, уроженкой Бронкса. Они работают под прикрытием, сбывая наркотики в Южную Флориду, в надежде выйти на группировку, ответственную за убийства троих человек. Сонни Крокетт – харизматичен и кокетлив, до тех пор, пока (опять же, работая под прикрытием с поставщиком группировки из Южной Флориды) не влюбляется в Изабеллу, наполовину китаянку наполовину кубинку, жену крупного торговца оружием и наркотиками.

Работать под прикрытием лучше, забыв обо всех запретах и моральных устоях. Сложность и напряженность дела подводит Крокетта и Табса к грани, когда настоящая личность и вымышленная размываются, когда полицейский и его роль становятся едины – особенно в случае с Крокеттом и его романом с Изабеллой, и с порывами Таббса сделать больно тем, кого он любит...