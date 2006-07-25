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Полиция Майами. Отдел нравов Полиция Майами. Отдел нравов
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Miami Vice

Полиция Майами. Отдел нравов, 2006

2006 / Германия / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наркоторговля в Майами превысила все мыслимые пределы. Полицейские Джеймс Крокетт и Рикардо Таббс узнают, что их информатор Алонсо Стивенс бежал из города. Парень также сотрудничал с ФБР, но бандитам удалось узнать о его тайне. Жена Алонсо, а также агенты, которым он передавал важные сведения, убиты, вне себя от горя осведомитель сводит счеты с жизнью. К делу подключается руководитель специальной группы ФБР Джон Фуджима. Чтобы припереть участников наркокартеля к стенке, полицейским Майами необходимо объединиться с федералами, миграционной службой и отделом по борьбе с наркотиками. Крокетт и Таббс внедряются в банду, все идет хорошо до тех пор, пока Джеймс не влюбляется в девушку наркобарона Изабеллу...

  • Фильм снят по мотивам одноименного сериала, выходившего на экраны с 1984 по 1989 год. Главные роли в нем исполнили Дон Джонсон и Филип Майкл Томас. 
  • Когда сценарий фильма еще находился в стадии производства, Дона Джонсона спросили, кого из современных актеров он видит в роли Крокетта. Джонсон лично предложил кандидатуру Колина Фаррелла. 
  • Съемки фильма проходили в Майами в сезон ураганов. Во время работы над одной из сцен, когда Крокетт и Таббс едут в машине с открытым верхом, сильный ветер выбил стекла в ближайшем здании. Осколки едва не задели актеров.

Рикардо Таббс вежлив и чертовски умен. Он живет с аналитиком Труди, уроженкой Бронкса. Они работают под прикрытием, сбывая наркотики в Южную Флориду, в надежде выйти на группировку, ответственную за убийства троих человек. Сонни Крокетт – харизматичен и кокетлив, до тех пор, пока (опять же, работая под прикрытием с поставщиком группировки из Южной Флориды) не влюбляется в Изабеллу, наполовину китаянку наполовину кубинку, жену крупного торговца оружием и наркотиками.

Работать под прикрытием лучше, забыв обо всех запретах и моральных устоях. Сложность и напряженность дела подводит Крокетта и Табса к грани, когда настоящая личность и вымышленная размываются, когда полицейский и его роль становятся едины – особенно в случае с Крокеттом и его романом с Изабеллой, и с порывами Таббса сделать больно тем, кого он любит...

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 3 августа 2006
Премьера в мире 25 июля 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик UPI
Бюджет $135 000 000
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Луис Тосар
Луис Тосар
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Джон Ортис
Джон Ортис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полиция Майами. Отдел нравов 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Майкл Манн решил тряхнуть стариной и воскресить в киноформате культовый сериал 80-х Miami Vice, одним из сценаристов и исполнительных продюсеров которого он, собственно говоря, и подвизался два десятилетия тому назад. Однако на новом своем витке «Полиция Майами» лишилась прежнего глянца и лоска: Манн оправил картину в рамку предельного – с привкусом документалистики – реализма, сдержанного и беспощадного. Лишенные патетики диалоги, репортажная съемка, правдоподобные (без сворачивания шей,…
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Loly 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bmw, 03/08/2006 - 18:36:05):Сегодня идем на премьеру, блин уже не терпиться, мне кажется что интересно сняли,что-то наверное в стиле… Читать дальше…
Shizik 2 апреля 2015, 12:51
А кто-нибудь может подсказать где можно музыку из фильма скачать. Мне из начала, там где они в клубе. Там еще слова звучат типа "Their are"?
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саундтрек фильма Полиция Майами. Отдел нравов
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