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Охота на пиранью
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Охота на пиранью, 2006

2006 / Россия
7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Экранизация одноименного романа Александра Бушкова.

 

Под видом совместного отпуска агент спецподразделения "Пираньи" Кирилл Мазур с коллегой Ольгой направляются на Север с заданием ликвидировать подводный склад секретного оружия.

 

Неожиданно они оказываются в мире, где законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие захвачено бандитами под предводительством нового "хозяина тайги" Прохора, который на досуге развлекается настоящей охотой на людей.

 

Мазур не ожидал, что ему придется сменить привычный автомат на самодельный костяной нож, и спасать себя и напарницу, вместо того, чтобы спасать мир. Но и охотники не догадывались, что для них это сафари в северных лесах окажется не менее опасным, чем для живых мишеней...

7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 апреля 2006
Премьера в мире 6 апреля 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Кавун
Андрей Кавун
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охота на пиранью 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
boo 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (VS, 08/04/2006 - 14:35:23):Отвратительно(((
Если поначалу наблюдалась какая-то интрига, то очень быстро всё выдохлось. То, что каждым кадром… Читать дальше…
пусик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Uzik от 06/04/2006 - 13:40:27
я с тобой полностью согласна фильм класный javascript:{addtg("… Читать дальше…
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