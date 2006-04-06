Охота на пиранью, 2006

Экранизация одноименного романа Александра Бушкова.

Под видом совместного отпуска агент спецподразделения "Пираньи" Кирилл Мазур с коллегой Ольгой направляются на Север с заданием ликвидировать подводный склад секретного оружия.

Неожиданно они оказываются в мире, где законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие захвачено бандитами под предводительством нового "хозяина тайги" Прохора, который на досуге развлекается настоящей охотой на людей.

Мазур не ожидал, что ему придется сменить привычный автомат на самодельный костяной нож, и спасать себя и напарницу, вместо того, чтобы спасать мир. Но и охотники не догадывались, что для них это сафари в северных лесах окажется не менее опасным, чем для живых мишеней...