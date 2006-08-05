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Киноафиша Фильмы Хоттабыч

Хоттабыч

Khottabych 18+
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О фильме

Переложенная на молодежный лад история о бородатом старике из старинного кувшина. Действие разворачивается в современной Москве: юный программист-хакер Гена Рыжов живет в съемной квартире и развлекается разного масштаба взломами в сети, что в итоге приводит его к крупным неприятностям – Интернет-хулиган привлекает к себе внимание не только сотрудников специального отдела ФСБ, но и местной криминальной группировки. Помощь приходит неожиданно – от джинна Хоттабыча из антикварной вазы, которую Гена урвал на виртуальном аукционе. За свое освобождение из заточения Хоттабыч готов исполнить три желания незадачливого парня, но и самому волшебнику есть о чем беспокоиться: по его следу уже давно идет заклятый враг мага Шайтаныч.

  • Премьера фильма состоялась на фестивале рок-музыки “Нашествие”.
  • Сценарий был написан по мотивам сказочного романа “Медный кувшин старика Хоттабыча” Сергея Обломова (Кладо). В романе использована фабула “Медного кувшина” Ф. Энсти и “Старика Хоттабыча” Лазаря Лагина.
  • Исполнитель роли Хаттабыча Владимир Толоконников получил кинонаграду MTV 2007 в номинации “Лучшая комедийная роль”.
  • По мотивам фильма существует видеоигра “Хоттабыч”, созданная в стиле квест со стилизованной под комиксы графикой.

Гена – программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень, но у него реальные проблемы. Его бросила любимая девушка, его "пасут" бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены появляется Хоттабыч – джинн, который отмотал несколько тысяч лет заключения в одиночном кувшине. И теперь готов исполнить три любых желания своего освободителя.

 

Но у старого джинна свои трудности. За ним охотится его давний враг – Шайтаныч. Он уже завладел кувшинами с двенадцатью другими джиннами. Хоттабыч – тринадцатый и последний. Если злому волшебнику удастся его заполучить он станет всемогущим и наступит тотальный game over.

 

Спасаясь от своих врагов, Гена и Хоттабыч летают на поеденном говорящей молью ковре-самолете над Красной площадью, путешествуют в сетях Мировой Паутины и практикуют магию: превращают людей в вещи, а вещи в людей. Джинн помогает Гене найти свою любовь – американку Энни. Финальная схватка Шайтаныча и Хоттабыча происходит в виртуальном мире 3D-игр.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 5 августа 2006
Дата выхода
10 августа 2006 Россия КароПрокат 16+
5 августа 2006 Беларусь
5 августа 2006 Казахстан
5 августа 2006 Украина
Сборы в мире $1 493 021
Производство CTB Film Company, КАРО Продакшн
Другие названия
Khottabych, Chott@bycz, Hotabičs, Hottabõtsh, Хоттабыч
Режиссер
Петр Точилин
В ролях
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Марк Гейхман
Лива Круминя
Юлия Паранова
Мила Липнер
Мила Липнер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 32 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2311 В жанре «семейный»  223 В жанре «комедия»  580 В жанре «сказка»  72 В фильмах России  277
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
JP 2 апреля 2015, 12:51
почему-то после вашего отзыва вспомнилось:

…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным… Читать дальше…
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Riddle, 21/08/2006 - 05:50:51):Отсюда и вывод: фильм может понравиться тем, кто знаком с компьютерами, серверами, чатами, электронной… Читать дальше…
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