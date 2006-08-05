Гена – программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень, но у него реальные проблемы. Его бросила любимая девушка, его "пасут" бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены появляется Хоттабыч – джинн, который отмотал несколько тысяч лет заключения в одиночном кувшине. И теперь готов исполнить три любых желания своего освободителя.

Но у старого джинна свои трудности. За ним охотится его давний враг – Шайтаныч. Он уже завладел кувшинами с двенадцатью другими джиннами. Хоттабыч – тринадцатый и последний. Если злому волшебнику удастся его заполучить он станет всемогущим и наступит тотальный game over.

Спасаясь от своих врагов, Гена и Хоттабыч летают на поеденном говорящей молью ковре-самолете над Красной площадью, путешествуют в сетях Мировой Паутины и практикуют магию: превращают людей в вещи, а вещи в людей. Джинн помогает Гене найти свою любовь – американку Энни. Финальная схватка Шайтаныча и Хоттабыча происходит в виртуальном мире 3D-игр.