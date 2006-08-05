Переложенная на молодежный лад история о бородатом старике из старинного кувшина. Действие разворачивается в современной Москве: юный программист-хакер Гена Рыжов живет в съемной квартире и развлекается разного масштаба взломами в сети, что в итоге приводит его к крупным неприятностям – Интернет-хулиган привлекает к себе внимание не только сотрудников специального отдела ФСБ, но и местной криминальной группировки. Помощь приходит неожиданно – от джинна Хоттабыча из антикварной вазы, которую Гена урвал на виртуальном аукционе. За свое освобождение из заточения Хоттабыч готов исполнить три желания незадачливого парня, но и самому волшебнику есть о чем беспокоиться: по его следу уже давно идет заклятый враг мага Шайтаныч.
Гена – программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень, но у него реальные проблемы. Его бросила любимая девушка, его "пасут" бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены появляется Хоттабыч – джинн, который отмотал несколько тысяч лет заключения в одиночном кувшине. И теперь готов исполнить три любых желания своего освободителя.
Но у старого джинна свои трудности. За ним охотится его давний враг – Шайтаныч. Он уже завладел кувшинами с двенадцатью другими джиннами. Хоттабыч – тринадцатый и последний. Если злому волшебнику удастся его заполучить он станет всемогущим и наступит тотальный game over.
Спасаясь от своих врагов, Гена и Хоттабыч летают на поеденном говорящей молью ковре-самолете над Красной площадью, путешествуют в сетях Мировой Паутины и практикуют магию: превращают людей в вещи, а вещи в людей. Джинн помогает Гене найти свою любовь – американку Энни. Финальная схватка Шайтаныча и Хоттабыча происходит в виртуальном мире 3D-игр.
|10 августа 2006
|Россия
|КароПрокат
|16+
|5 августа 2006
|Беларусь
|5 августа 2006
|Казахстан
|5 августа 2006
|Украина
…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным… Читать дальше…