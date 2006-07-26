Рикки Бобби: король дороги, 2006

Известный гонщик NASCAR, Рикки Бобби, выиграл много гонок и обогатился, сняв много рекламных роликов. В этом ему помогает другой пилот, его друг детства Кэл Нотон-младший. Однажды им бросает вызов француз Жан Жирар, пилот «Формулы-1». Рикки попадает в аварию во время первой гонки между ним и Жаном. После выписки из больницы он пытается вернуться на трассу, но теперь, напуганный скоростью, терпит неудачу. Его жена оставляет его ради Кэла, который переезжает в его дом. Рикки возвращается к своей матери и становится разносчиком пиццы. Именно в этот момент в жизнь героя возвращается пропавший отец и помогает ему преодолеть страх. Сможет ли Рикки Бобби вернуть себе всеми желанный титул «Короля дороги»?