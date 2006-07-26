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Рикки Бобби: король дороги Рикки Бобби: король дороги
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Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby

Рикки Бобби: король дороги, 2006

2006 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известный гонщик NASCAR, Рикки Бобби, выиграл много гонок и обогатился, сняв много рекламных роликов. В этом ему помогает другой пилот, его друг детства Кэл Нотон-младший. Однажды им бросает вызов француз Жан Жирар, пилот «Формулы-1». Рикки попадает в аварию во время первой гонки между ним и Жаном. После выписки из больницы он пытается вернуться на трассу, но теперь, напуганный скоростью, терпит неудачу. Его жена оставляет его ради Кэла, который переезжает в его дом. Рикки возвращается к своей матери и становится разносчиком пиццы. Именно в этот момент в жизнь героя возвращается пропавший отец и помогает ему преодолеть страх. Сможет ли Рикки Бобби вернуть себе всеми желанный титул «Короля дороги»?

  • Сцена, где Кэл, Рики и Жирар были представлены друг другу, снималась во время представления водителей на UAW Ford 500 2005 года в Талладеге. Рики и Кэла зрители приветствовали, но когда Жирара представили как водителя из Франции, ведущего машину Perrier, вся толпа без всяких подсказок начала его освистывать.
  • Актеры Гэри Коул и Джейн Линч изображают родителей персонажа Уилла Феррелла, несмотря на то что они всего на одиннадцать и семь лет старше его соответственно.
  • Песня «Прощай, ковбой» была написана и исполнена отцом Феррелла, Ли Ферреллом.

Рикки Бобби – автогонщик мирового класса, участвующий в соревнованиях серии NASCAR. Рикки придерживается принципа "победа любой ценой", что делает его национальным героем. Он и его верный друг Кэл Нотон-мл. всегда занимают соответственно первые и вторые места; восхищаясь бесстрашными гонщиками, их преданные поклонники дали им прозвище Гром и Молния. Когда же бессменным лидерам бросил вызов французский пилот "Формулы 1" Жан Жирар, Рикки пришлось доказывать свое превосходство, ведя борьбу не только с опаснейшим соперником, но и с самим собой.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 октября 2006
Премьера онлайн 9 февраля 2016
Премьера в мире 26 июля 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Бюджет $72 500 000
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Саша Бэрон Коэн
Гэри Коул
Гэри Коул
Джейн Линч
Джейн Линч
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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16 августа 2023 16:52
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